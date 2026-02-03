Спала в ванной: посол ЕС в Украине прокомментировала новую атаку ВС РФ (фото)

Катарина Матернова, посол Европейского Союза в Украине, вместе с киевлянами пережила очередную ночь российского террора и поделилась впечатлениями.

По ее словам, она снова спала в ванной, а прошедшую ночь назвала "очень шумной", о чем написала в Facebook.

Матернова констатировала, что в ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев, Харьков, Одессу и еще пять областей, намеренно целясь в источники тепла и электроэнергии, а также в дома мирных жителей.

Она повторила ранее озвученную Воздушными силами Украины информацию о 450 дронах и 70 баллистических и крылатых ракетах, примененных ВС РФ, подчеркнув, что без тепла и света в Киеве остались 1170 домов при морозе в -23 градуса утром.

Посол упомянула также Харьков и Одесскую область, озвучив последствия атак, с которыми они столкнулись.

Она добавила, что пострадали мирные жители, и точные данные по потерпевшим еще собираются, а спасательные службы занимаются помощью людям и уборкой мусора после атак.

"Это не побочный эффект войны. Это русская стратегия. Зимние температуры используются в качестве оружия. Тепло и электроэнергия, как цели. Каждую ночь я думаю о миллионах людей по всей стране, которые дрожат в своих домах. Зима еще не кончилась, как и российские атаки. Восхищаюсь Украиной за то, как она противостоит", – пишет Матернова.

Свой пост она дополнила фото, сделанным на импровизированной постели на полу в ванной.

Накануне посол заявила, что никакого прекращения огня в Украине не было, несмотря на энергетическое перемирие. Не обошла она вниманием и террористическую атаку ВС РФ на автобус с шахтерами в Павлограде.

"Россия не заинтересована в завершении этой жестокой войны. Нет интереса к миру. Не заинтересована в прекращении огня. Украина замерзает. Украина сопротивляется. Украина сражается. Сколько это должно продолжаться?" – задается Мартенова вопросом.

В результате сегодняшней атаки серьезно повреждены объекты ДТЭК в Одесской области, а также серьезные повреждения получила одна из основных ТЭЦ Харькова. Без света и тепла остались десятки тысяч людей.

Более того, ВС РФ пытались повторно атаковать энергетиков, которые выехали на ремонт подстанции в Киевской области после очередной атаки.

Напомним, чем особенна новая атака РФ по Украине, и в чем опасность такой тактики.