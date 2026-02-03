Спала у ванній: посол ЄС в Україні прокоментувала нову атаку ЗС РФ (фото)

Катаріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні, разом із киянами пережила чергову ніч російського терору і поділилася враженнями.

За її словами, вона знову спала у ванній, а минулу ніч назвала "дуже гучною", про що написала у Facebook.

Матернова констатувала, що в ніч на 3 лютого Росія атакувала Київ, Харків, Одесу та ще п'ять областей, навмисно цілячись у джерела тепла та електроенергії, а також у будинки мирних жителів.

Вона повторила раніше озвучену Повітряними силами України інформацію про 450 дронів і 70 балістичних і крилатих ракет, застосованих ЗС РФ, наголосивши, що без тепла і світла в Києві залишилися 1170 будинків за морозу в -23 градуси вранці.

Посол згадала також Харків та Одеську область, озвучивши наслідки атак, з якими вони зіткнулися.

Вона додала, що постраждали мирні жителі, і точні дані щодо потерпілих ще збирають, а рятувальні служби займаються допомогою людям і прибиранням сміття після атак.

"Це не побічний ефект війни. Це російська стратегія. Зимові температури використовують як зброю. Тепло та електроенергія, як цілі. Щоночі я думаю про мільйони людей по всій країні, які тремтять у своїх домівках. Зима ще не скінчилася, як і російські атаки. Захоплююся Україною за те, як вона протистоїть", — пише Матернова.

Свій пост вона доповнила фото, зробленим на імпровізованій постілі на підлозі у ванній.

Напередодні посол заявила, що ніякого припинення вогню в Україні не було, незважаючи на енергетичне перемир'я. Не оминула вона увагою і терористичну атаку ЗС РФ на автобус із шахтарями в Павлограді.

"Росія не зацікавлена в завершенні цієї жорстокої війни. Немає інтересу до миру. Не зацікавлена в припиненні вогню. Україна замерзає. Україна чинить опір. Україна бореться. Скільки це має тривати?" — задається Мартенова запитанням.

Унаслідок сьогоднішньої атаки серйозно пошкоджено об'єкти ДТЕК в Одеській області, а також серйозних пошкоджень зазнала одна з основних ТЕЦ Харкова. Без світла і тепла залишилися десятки тисяч людей.

Ба більше, ЗС РФ намагалися повторно атакувати енергетиків, які виїхали на ремонт підстанції в Київській області після чергової атаки.

