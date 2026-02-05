Масштаби руйнувань шокували дипломатів: ЗС РФ знищили Дарницьку ТЕЦ — яка ситуація зараз (фото)

Понад 60 іноземних послів відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, щоб оцінити масштаби руйнувань після багатократних атак Росії. Станція, яка забезпечує теплом і електроенергією близько півмільйона киян, нині перебуває майже в руїнах.

Як пише видання "Радіо Свобода", Дарницька ТЕЦ обслуговує Дніпровський та Дарницький райони столиці, і з початку опалювального сезону піддавалася п’яти серйозним атакам. Під час останнього удару 3 лютого ворог випустив п’ять балістичних ракет, які влучили у критичне обладнання, яке забезпечує подачу тепла. Ба більше, атака ворога відбулася у найхолоднішу ніч у Києві цього сезону, коли температура впала до -26 градусів.

Віцепрем’єр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив журналістам, що станція практично повністю зруйнована, а без тепла залишилися понад тисячу будинків. За його словами, відновлювальні роботи вже розпочалися і ведуться цілодобово, але сильні морози істотно ускладнюють їхній процес.

Відео дня

Наслідки удару ЗС РФ 3 лютого по Дарницькій ТЕЦ Фото: Олексій Кулеба / Telegram

"Єдине, що тут залишалося функціонуючим, – це саме обладнання, яке було орієнтоване на подачу тепла для населення. Це сталося в найхолоднішу ніч у Києві, коли температура вночі сягала -26 градусів. Все це призвело до того, що сьогодні станція майже повністю знищена", — пояснив Олексій Кулеба.

Окрім цього, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс розповів, що візити іноземних дипломатів організовуються регулярно для того, щоб партнери України могли на власні очі побачити масштаби руйнувань і передати інформацію до своїх урядів. Він зазначає, що метою таких поїздок є посилення тиску на Росію та мобілізація міжнародної допомоги для відновлення пошкоджених об’єктів.

Що про масштаби руйнувань на Дарницькій ТЕЦ кажуть іноземні посли

Натомість посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка теж перебувала на місці удару, розповіла, що візити допомагають міжнародній спільноті оцінити масштаби страждань місцевого населення, яке залишилося без опалення. Вона вважає, що знищення одного з ключових джерел тепла в Києві є серйозним порушенням міжнародного права та наголошує на важливості підтримки України з боку дипломатичного корпусу.

"Я вважаю, що знищення одного з трьох джерел тепла в Києві є справжнім військовим злочином. Тут присутні десятки дипломатів, і дипломатичне представництво в Києві залишається дуже потужним. Багато з нас залишаються на місці та докладають усіх зусиль, щоб полегшити ситуацію для українських партнерів", — зауважила Катаріна Матернова.

Наслідки удару ЗС РФ 3 лютого по Дарницькій ТЕЦ Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Також посол Німеччини в Україні Гайко Томс підкреслив,, що масштаби руйнувань Дарницької ТЕЦ шокують і показують, наскільки ворог систематично атакує цивільну інфраструктуру. Ще він звернував увагу на те, що від атак страждають звичайні люди, сім’ї з дітьми та люди похилого віку, які залишаються без тепла, води та електроенергії.

"В цьому немає жодного виправдання. Важливо залучити додаткову підтримку та знайти спосіб покласти край цій війні, яка триває лише через бажання Росії. Україна готова погодитися на перемир’я, проте наразі саме Росія продовжує агресію", — висловив свою думку Гайко Томс у коментарі журналістам.

Крім того, Олексій Кулеба розповів виданню "Радіо Свобода" , що відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги, і наразі фахівці проводять технічну оцінку, щоб визначити, коли і в якій мірі можна відновити роботу станції. За його словами, поки рано робити точні прогнози, оскільки масштаби пошкоджень значні і потребують детальної оцінки.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Денис Шмигаль разом з генсеком НАТО Марком Рютте відвідав пошкоджену ТЕЦ-4 на лівому березі Києва.

Також Фокус писав, що у ніч на 3 лютого у Києві перебувала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Саме цього дня, ворог здійснив масовану атаку по місту і посадовиця була змушена ховатися від обстрілів.