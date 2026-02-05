Дарнице можно не рассчитывать на отопление до конца зимы, — Кучеренко

Народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко говорит, что россияне сознательно разрушили ТЭЦ, которая отапливала киевский район Дарница. Поэтому сейчас теплоснабжение восстановить там невозможно.

"Ракеты сознательно были направлены не по электрической части этой ТЭЦ, а по тепловой, то есть для того, чтобы локально сделать невозможным поставки теплоносителя. Поэтому его не будет", — сказал Кучеренко в эфире "Новости.LIVE".

Он подтвердил, что разрушение Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивала теплом Дарницкий и Днепровский районы Киева, очень серьезное.

А помочь ситуации с отоплением можно только если перебросить возможную подачу с завода "Энергия", или другой ТЭЦ. Также надо обеспечить людей электричеством, чтобы они могли поддерживать минимально теплую температуру: "Да и обогревать крыши, подвалы, там, где коммуникации домовые, чтобы там не произошло размораживание теплоносителя и воды. То есть электричество, электричество — вот любым способом, вне графика у них должно быть дополнительное электричество", — сообщил Кучеренко о ситуации по Дарнице.

Відео дня

Также его спросили о районе Троещина, который также страдает от отключений света и отопления.

"По Троещине — там своя ситуация. Я не могу в эфире разглашать. Там свои повреждения были на ТЭЦ-6. И там есть перспектива поставки и восстановления постепенного теплоносителя", — сообщил Кучеренко.

Напомним, более 60 иностранных послов посетили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, чтобы оценить масштабы разрушений после многократных атак России. Станция, которая обеспечивает теплом и электроэнергией около полумиллиона киевлян, сейчас находится почти в руинах.

Во время последнего удара 3 февраля враг выпустил пять баллистических ракет, которые попали в критическое оборудование, которое обеспечивает подачу тепла. Россияне атаковали Киев в самую холодную ночь в Киеве в этом сезоне, когда температура упала до -26 градусов.