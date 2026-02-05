Дарниці можна не розраховувати на опалення до кінця зими, — Кучеренко

Народний депутат та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко каже, що росіяни свідомо зруйнувати ТЕЦ, яка опалювала київський район Дарниця. Тому нині теплопостачання відновити там неможливо.

"Ракети свідомо були спрямовані не по електричній частині цієї ТЕЦ, а по тепловій, тобто для того, щоби локально унеможливити постачання теплоносія. Тому його не буде", - сказав Кучеренко в ефірі "Новини.LIVE".

Він підтвердив, що руйнація Дарницької ТЕЦ, яка забезпечувала теплом Дарницький та Дніпровський райони Києва, дуже серйозна.

А зарадити ситуації із опаленням можна тільки якщо перекинути можливу подачу з заводу "Енергія", або іншої ТЕЦ. Також треба забезпечити людей електрикою, щоб вони могли підтримувати мінімально теплу температуру: "Так і обігрівати дахи, підвали, там, де комунікації будинкові, щоб там не відбулося розморожування теплоносія і води. Тобто електрика, електрика — от в будь-який спосіб, поза графіком в них має бути додаткова електрика", - повідомив Кучеренко про ситуацію по Дарниці.

Також його запитали про район Троєщина, який також потерпає від відключень світла та опалення.

"По Троєщині — там своя ситуація. Я не можу в ефірі розголошувати. Там свої пошкодження були на ТЕЦ-6. І там є перспектива постачання і відновлення поступового теплоносія", - повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, понад 60 іноземних послів відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, щоб оцінити масштаби руйнувань після багатократних атак Росії. Станція, яка забезпечує теплом і електроенергією близько півмільйона киян, нині перебуває майже в руїнах.

Під час останнього удару 3 лютого ворог випустив п’ять балістичних ракет, які влучили у критичне обладнання, яке забезпечує подачу тепла. Росіяни атакували Київ у найхолоднішу ніч у Києві цього сезону, коли температура впала до -26 градусів.