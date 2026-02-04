Графіки відключень світла можуть погіршитися: росіяни готуються до нових масованих атак, — Шмигаль

Графіки відключень світла по Україні можуть погіршуватися внаслідок останнього масованого удару росіян по енергооб'єктах та ситуації, яка склалася з генерацією в енергосистемі.

Дефіцит генерації електрики продовжує залишатися складним. Про актуальну ситуацію з відключеннями світла розповів міністр енергетики Денис Шмигаль увечері 4 лютого.

"Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися", — заявив посадовець.

За його словами, ЗС РФ тим часом готуються до наступної масованої атаки на енергетичні об'єкти України. Це може статися вже упродовж найближчого тижня, попередив Шмигаль.

Відновлення енергооб'єктів триває

Енергетики продовжують ремонт пошкоджених об'єктів інфраструктури, аби стабілізувати ситуацію зі світлом. Вона триває по всіх регіонах, додав Шмигаль.

Відео дня

У Києві, де ситуація залишається однією з найскладніших, загалом працюють понад 230 аварійних бригад енергетиків та ще близько 40 ремонтних бригад компанії "Нафтогаз". Натомість місцева влада повинна дати зрозуміти мешканцям, коли вдасться відновити теплопостачання у домівки.

"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", — наголосив посадовець.

Також Шмигаль додав, що понад 30 країн допомагають Україні з енергетичним обладнанням, аби можна було стабілізувати ситуацію зі світлом.

Варто зауважити, що про підготовку росіянами нового масованого удару по Україні попередили також моніторингові канали 4 лютого. OSINT-аналітики розповіли, що ворог спорядив щонайменше 7 літаків стратегічної авіації, а також підготував ракети типу "Калібр", що запускаються з кораблів та підводних човнів.

Нагадаємо, 4 лютого віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, скільки ракет росіяни випустили по київській ТЕЦ-4 під час масованої атаки 3 лютого.

Також 4 лютого нардеп Сергій Нагорняк у коментарі "Телеграфу" розповів, як Україна планує захищати енергетичні об'єкти від подальших атак росіян.