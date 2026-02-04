"Є всі необхідні ресурси": як Україна планує захищати свою енергетику від ударів ЗС РФ, — нардеп

Україна посилює заходи із захисту критичної енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій "Укренерго" навколо Києва. Планується будівництво додаткових захисних споруд для ключового обладнання — трансформаторів, релейних блоків і вимикачів, а за потреби до цього процесу може долучитися "Енергоатом".

Нещодавня нічна атака Росії продемонструвала уразливість енергетичної системи України. Таку думку висловив народний депутат України та голова підкомітету з енергоефективності і енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк у коментарі "Телеграфу". Також він додав, що ворог застосував балістичні та крилаті ракети, які були спрямовані на теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та низку ключових підстанцій. Ймовірно, противник намагався ізолювати окремі ділянки енергосистеми, створюючи певні "острови".

"Я думаю, що удар був не лише задля того, щоб додати нам проблем в енергосистемі країни. Це був геополітичний сигнал. Саме така кількість балістичних ракет, які були спрямовані по Києву, Дніпру, Харкову — це був політичний сигнал від Путіна, в першу чергу, Північноатлантичному альянсу НАТО", — зауважив депутат.

Та все ж розповідаючи про посилення безпеки енергетики, він зауважив, що пріоритетом є створення додаткового захисту для обладнання, яке забезпечує стабільну роботу підстанцій і передачу електроенергії від атомних електростанцій до столиці та центральних регіонів. В першу чергу це стосується трансформаторів, релейних блоків, вимикачів та іншого дороговартісного обладнання, яке критично важливе для безперебійного енергопостачання.

Для реалізації цього плану ключову роль має відігравати компанія "Укренерго", яка повинна координувати роботи та контролювати процес будівництва. У разі обмежених можливостей підприємства до проєкту можуть долучитися державні структури, зокрема "Енергоатом", що готовий фінансувати створення додаткових захисних споруд, залучати підрядників та забезпечувати технічний нагляд за їхнім виконанням.

"Я мав розмову з очільником "Енергоатому". Вони готові стати замовником робіт і профінансувати їх, щоб швидко збудувати додаткові захисні споруди на певних об'єктах "Укренерго", які відповідають за передачу електричної енергії від атомних електростанцій до Києва та центральної частини України", — пояснив політик.

Особлива увага приділяється підстанціям, які відповідають за доставку електроенергії з атомних станцій до Києва. За його словами, планується зміцнення трансформаторів і релейних блоків, а також зведення додаткових інженерних споруд для зменшення ризику перебоїв у постачанні електроенергії під час атак.

"Якщо ми зможемо швидко збудувати додатковий захист, маю на увазі захистити додаткові трансформатори, релейні блоки, вимикачі та інше дороговартісне обладнання, яке відповідає за сталу роботу підстанції — це те, що ми можемо зберегти", — розповів Нагорняк.

