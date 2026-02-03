"Трамп не здивований": у Білому домі відреагували на порушення РФ "енергетичного перемир'я"

За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, для президента США Дональда Трампа порушення Кремлем "енергетичного перемир'я" не було несподіванкою. При цьому вона додала, що американський лідер продовжує наполягати на дипломатичному розв'язанні конфлікту.

На питання щодо порушення Росією тижневого "енергетичного перемир'я", на яке за словами Дональда Трампа погодився на тиждень через холодну погоду Володимир Путін, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала під час спілкування з журналістами 3 лютого. Репортер зазначив, що нічний удар по Україні був одним із найсильніших на останній місяць.

"Так, я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція — на жаль, він не здивований. Це дві країни, які ведуть дуже жорстоку війну вже кілька років. Війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще був при владі", — сказала Лівітт, вчергове розкритикувавши діяльність 46-го президента США Джо Байдена.

За її словами, президент Дональд Трамп продовжує наполегливо домагатися припинення війни дипломатичним шляхом, і тому спеціальний представник США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у черговому раунді тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого.

"Я хотіла б зазначити, що тристоронні переговори, які відбулися минулого та позаминулого тижня, є історичними за своєю природою. Ніколи раніше ці три країни не могли дійсно сісти за стіл переговорів, щоб просунути м'яч до миру. Спеціальний посланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і президент Дональд Трамп зробили неможливе можливим щодо миру на Близькому Сході, і я знаю, що вони прагнуть зробити те саме стосовно війни між Росією та Україною", — заявила речниця Білого дому.

РФ порушила "енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після масованої російської атаки 3 лютого зазначив, що росіяни ударом по українській енергосистемі знехтували проханням президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Він нагадав, що за домовленостями перемир'я повинне було тривати протягом тижня — відлік мав початися з ночі на 30 січня.

Трамп у ніч обстрілу 3 лютого вчергове заявив, що Володимир Путін не битиме по енергетиці протягом тижня.

У вечірньому зверненні 3 лютого Володимир Зеленський казав, що Україна очікує на реакцію США на порушення росіянами енергетичного перемир'я.