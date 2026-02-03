Україна очікує на реакцію: Зеленський нагадав, що США запропонували енергетичне перемир'я

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію США на порушення Росією енергетичного перемир'я. Він нагадав, що саме американці запропонували обмежити удари по енергоінфраструктурі на часи дипломатії й холодної зимової погоди.

Зокрема, про це писав особисто президент США Дональд Трамп. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?" — заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що росіяни намагаються використати морози задля досягнення військових цілей, адже їм не вдається підкорити Україну штурмами.

За його словами ворог використав 28 крилатих та 43 балістичні ракети для удару по Україні. Також було застосовано 450 дронів, більшість з яких — "Шахеди".

При цьому президент зазначив, що балістичні ракети можуть збиватися лише комплексами ППО Patriot.

Яку реакцію очікує Зеленський

Президент наголосив, що Росія зробила ставку на війну, а не на дипломатію. Тому світ має дати свою відповідь на цю позицію.

Зокрема, Зеленський закликав пришвидшити роботу Конгресу США над новим санкційним законопроєктом, робота над яким вже триває.

Також він закликав європейських партнерів зробити рішучі кроки щодо російських нафтових танкерів, які заробляють гроші на війну.

"У Європі потрібні такі ж сильні можливості, які зараз є в Америки, щоб не просто зупиняти танкери, або не тільки їх зупиняти, які возять нафту для Росії, але щоб конфісковувати і танкери, і нафту. Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру", — сказав президент.

За його словами, саме це може змусити росіян піти на поступки, зокрема, зупинити агресію. Зеленський наголосив, що саме агресор має припиняти агресію та рухатися до завершення війни.

"Якщо цього немає і поки цього немає, кожен російський удар б’є не просто по нашій енергетиці, не просто по наших містах і громадах у -20 — кожен удар б’є і по тих лідерах, які говорять із Росією та отримують від неї у відповідь подальшу війну", — резюмував український президент.

Обстріл України 3 лютого — що відомо

Вранці 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській ТЕС на Київщині.

Цієї ж ночі російські війська обстріляли одну з провідних теплоелектроцентралей Харкова. Як зазначив, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук відновлення роботи цієї ТЕЦ наразі неможливе. Він не уточнив район, де розташований пошкоджений об’єкт, але зазначив, що в різних районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням. Згодом у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію, оскільки росіяни повністю зруйнували головну ТЕС міста.

Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл 3 лютого, під час якого ЗС РФ запустили по українцях понад 500 засобів ураження.

Крім того, 3 лютого російські війська намагалися атакувати працівників ДТЕК та "Укренерго", під час відновлення лінії, що з’єднує Київ та АЕС.

Денис Шмигаль продемонстрував генсеку НАТО Марку Рютте наслідки руйнувань на одній зі столичних ТЕЦ.