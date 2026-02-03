Украина ожидает реакции: Зеленский напомнил, что США предложили энергетическое перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции США на нарушение Россией энергетического перемирия. Он напомнил, что именно американцы предложили ограничить удары по энергоинфраструктуре на время дипломатии и холодной зимней погоды.

В частности, об этом писал лично президент США Дональд Трамп. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

"Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?" — заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что россияне пытаются использовать морозы для достижения военных целей, ведь им не удается покорить Украину штурмами.

По его словам враг использовал 28 крылатых и 43 баллистические ракеты для удара по Украине. Также было применено 450 дронов, большинство из которых — "Шахеды".

При этом президент отметил, что баллистические ракеты могут сбиваться только комплексами ПВО Patriot.

Какую реакцию ожидает Зеленский

Президент подчеркнул, что Россия сделала ставку на войну, а не на дипломатию. Поэтому мир должен дать свой ответ на эту позицию.

В частности, Зеленский призвал ускорить работу Конгресса США над новым санкционным законопроектом, работа над которым уже продолжается.

Также он призвал европейских партнеров предпринять решительные шаги в отношении российских нефтяных танкеров, которые зарабатывают деньги на войну.

"В Европе нужны такие же сильные возможности, которые сейчас есть у Америки, чтобы не просто останавливать танкеры, или не только их останавливать, которые возят нефть для России, но чтобы конфисковывать и танкеры, и нефть. Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру", — сказал президент.

По его словам, именно это может заставить россиян пойти на уступки, в частности, остановить агрессию. Зеленский отметил, что именно агрессор должен прекращать агрессию и двигаться к завершению войны.

"Если этого нет и пока этого нет, каждый российский удар бьет не просто по нашей энергетике, не просто по нашим городам и общинам в -20 — каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну", — резюмировал украинский президент.

Обстрел Украины 3 февраля — что известно

Утром 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской ТЭС в Киевской области.

Этой же ночью российские войска обстреляли одну из ведущих теплоэлектроцентралей Харькова. Как отметил, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук восстановление работы этой ТЭЦ пока невозможно. Он не уточнил район, где расположен поврежденный объект, но отметил, что в разных районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением. Впоследствии в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку россияне полностью разрушили главную ТЭС города.

Фокус собрал все, что известно об обстреле 3 февраля, во время которого ВС РФ запустили по украинцам более 500 средств поражения.

Кроме того, 3 февраля российские войска пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", во время восстановления линии, соединяющей Киев и АЭС.

Денис Шмыгаль продемонстрировал генсеку НАТО Марку Рютте последствия разрушений на одной из столичных ТЭЦ.