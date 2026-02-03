"Трамп не удивлен": в Белом доме отреагировали на нарушение РФ "энергетического перемирия"

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, для президента США Дональда Трампа нарушение Кремлем "энергетического перемирия" не было неожиданностью. При этом она добавила, что американский лидер продолжает настаивать на дипломатическом решении конфликта.

На вопрос о нарушении Россией недельного "энергетического перемирия", на которое по словам Дональда Трампа согласился на неделю из-за холодной погоды Владимир Путин, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала во время общения с журналистами 3 февраля. Репортер отметил, что ночной удар по Украине был одним из самых сильных за последний месяц.

"Да, я разговаривала с президентом об этом сегодня утром, и его реакция — к сожалению, он не удивлен. Это две страны, которые ведут очень жестокую войну уже несколько лет. Войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще был у власти", — сказала Ливитт, в очередной раз раскритиковав деятельность 46-го президента США Джо Байдена.

По ее словам, президент Дональд Трамп продолжает настойчиво добиваться прекращения войны дипломатическим путем, и поэтому специальный представитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер примут участие в очередном раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля.

"Я хотела бы отметить, что трехсторонние переговоры, которые состоялись на прошлой и позапрошлой неделе, являются историческими по своей природе. Никогда раньше эти три страны не могли действительно сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть мяч к миру. Специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и президент Дональд Трамп сделали невозможное возможным в отношении мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они стремятся сделать то же самое в отношении войны между Россией и Украиной", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

РФ нарушила "энергетическое перемирие"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после массированной российской атаки 3 февраля отметил, что россияне ударом по украинской энергосистеме пренебрегли просьбой президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия. Он напомнил, что по договоренностям перемирие должно было длиться в течение недели — отсчет должен был начаться с ночи на 30 января.

Трамп в ночь обстрела 3 февраля в очередной раз заявил, что Владимир Путин не будет бить по энергетике в течение недели.

В вечернем обращении 3 февраля Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает реакции США на нарушение россиянами энергетического перемирия.