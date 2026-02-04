"Есть все ресурсы": как Украина планирует защищать свою энергетику от ударов ВС РФ, — нардеп

Украина усиливает меры по защите критической энергетической инфраструктуры, в частности подстанций "Укрэнерго" вокруг Киева. Планируется строительство дополнительных защитных сооружений для ключевого оборудования — трансформаторов, релейных блоков и выключателей, а при необходимости к этому процессу может присоединиться "Энергоатом".

Недавняя ночная атака России продемонстрировала уязвимость энергетической системы Украины. Такое мнение высказал народный депутат Украины и председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграфу". Также он добавил, что враг применил баллистические и крылатые ракеты, которые были направлены на теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и ряд ключевых подстанций. Вероятно, противник пытался изолировать отдельные участки энергосистемы, создавая определенные "острова".

"Я думаю, что удар был не только для того, чтобы добавить нам проблем в энергосистеме страны. Это был геополитический сигнал. Именно такое количество баллистических ракет, которые были направлены по Киеву, Днепру, Харькову — это был политический сигнал от Путина, в первую очередь, Североатлантическому альянсу НАТО", — отметил депутат.

Відео дня

И все же рассказывая об усилении безопасности энергетики, он отметил, что приоритетом является создание дополнительной защиты для оборудования, которое обеспечивает стабильную работу подстанций и передачу электроэнергии от атомных электростанций в столицу и центральные регионы. В первую очередь это касается трансформаторов, релейных блоков, выключателей и другого дорогостоящего оборудования, которое критически важно для бесперебойного энергоснабжения.

Для реализации этого плана ключевую роль должна играть компания "Укрэнерго", которая должна координировать работы и контролировать процесс строительства. В случае ограниченных возможностей предприятия к проекту могут присоединиться государственные структуры, в частности "Энергоатом", который готов финансировать создание дополнительных защитных сооружений, привлекать подрядчиков и обеспечивать технический надзор за их выполнением.

"Я разговаривал с главой "Энергоатома". Они готовы стать заказчиком работ и профинансировать их, чтобы быстро построить дополнительные защитные сооружения на определенных объектах "Укрэнерго", которые отвечают за передачу электрической энергии от атомных электростанций в Киев и центральную часть Украины", — пояснил политик.

Особое внимание уделяется подстанциям, которые отвечают за доставку электроэнергии с атомных станций в Киев. По его словам, планируется укрепление трансформаторов и релейных блоков, а также возведение дополнительных инженерных сооружений для уменьшения риска перебоев в поставках электроэнергии во время атак.

"Если мы сможем быстро построить дополнительную защиту, имею в виду защитить дополнительные трансформаторы, релейные блоки, выключатели и другое дорогостоящее оборудование, которое отвечает за постоянную работу подстанции — это то, что мы можем сохранить", — рассказал Нагорняк.

Напомним, что, по словам энергетического эксперта, в начале февраля неизвестно, смогут ли киевляне стабильно получать тепло и электроэнергию, поскольку все будет зависеть от погоды и интенсивности обстрелов критической инфраструктуры.

Также Фокус писал, что для президента США Дональда Трампа нарушение Кремлем "энергетического перемирия" не было неожиданностью.