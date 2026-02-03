"Будет немного легче": эксперт рассказал, когда изменятся графики отключений света в Киеве

В начале февраля неизвестно, смогут ли киевляне стабильно получать тепло и электроэнергию. Все будет зависеть от погоды и интенсивности обстрелов критической инфраструктуры: если морозы будут ослабевать, а атаки уменьшатся, энергетики смогут возобновить работу котельных и ТЭЦ и обеспечить город теплом.

Как пояснил энергетический эксперт Виктор Видзиговский в комментарии для "Телеграфа", ключевым фактором для стабильного тепла в домах остается температура на улице и эффективное использование имеющихся энергетических мощностей. Сейчас в Киеве функционирует около 200 котельных, которые способны обеспечить город теплом. Кроме того, могут временно подключить мобильные котельные или небольшие дополнительные установки. Также эксперт добавил, что газ для этого есть, поэтому при правильной организации подача тепла остается реальной, хотя и требует скоординированных действий местных администраций.

Зато с электричеством в городе ситуация хуже, и оно зависит от обстрелов врага.

Відео дня

"Если обстрелы будут продолжаться, ситуация лучше не станет. Чтобы она существенно улучшилась, они должны прекратиться, и нужно провести очень большой объем восстановительных работ на всех подстанциях, линиях и электростанциях страны", — пояснил эксперт.

Также Видзиговский пояснил, что ТЭЦ-6, которая пострадала от многократных атак россиян в январе не потеряла свою способность работать полностью. Несколько водогрейных котлов уже восстановлены и подают тепло на отдельные районы, в частности на Троещину.

"Более того, там есть несколько водогрейных котлов, которые могут давать тепло на районы, прежде всего на Троещину. Насколько я знаю, несколько этих котлов уже восстановлено, и они дают тепло",- пояснил специалист.

Какова ситуация в Киеве с теплом и светом по состоянию на 3 февраля

Стоит заметить, что по состоянию на 3 февраля, по данным мэра Киева Виталия Кличко, более 1100 квартир в Дарницком и Днепровском районах остаются без отопления из-за повреждения критической инфраструктуры столицы.

Ночная атака серьезно поразила один из объектов, который обеспечивает тепло для этих домов. Специалисты сейчас оценивают ущерб и планируют, как и когда объект можно восстановить. Чтобы избежать замерзания систем отопления, утром в пострадавших домах была спущена вода.

Также сегодня в городе власти организовали дополнительные пункты обогрева в школах, куда могут обращаться жители без тепла. Так, в Дарницком районе уже работают пять таких пунктов, в Днепровском — четыре, все подключены к мобильным котельным и доступны для посетителей как днем, так и ночью. Кроме того, ГСЧС развернула еще 36 пунктов обогрева в Дарнице на 20 локациях и 27 пунктов в Днепровском районе, чтобы люди могли согреться в случае необходимости.

Более того, из-за массированного удара ВС РФ 3 февраля утром, как сообщила компания ДТЭК, в Днепровском и Дарницком районах столицы частично ввели экстренные отключения света.

Ранее Фокус писал, что в Киеве сейчас функционируют 11 опорных пунктов, обустроенных в зданиях школ. По словам главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова в эти помещения могут приходить киевляне, у которых нет света, и которым нужно согреться.

До этого сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ВС РФ умышленно нарушили энергетическое перемирие и нанесли удар по энергосистеме Украины.