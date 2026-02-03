Эвакуация из Киева: готовится ли власть к ухудшению ситуации со светом и где люди могут согреться

Из-за ударов российской армии по энергетической инфраструктуре столицы в Деснянском районе Киева наблюдается наибольшее количество проблем с теплом и электроснабжением. Как известно, на левом берегу Киева власти уже развернули систему помощи для жителей и уже продумывают сценарии действий в случае резкого осложнения ситуации.

Как рассказал председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в комментарии изданию "ТСН", сейчас в районе функционируют 11 опорных пунктов, обустроенных в зданиях школ. В частности, людей принимают в учебных заведениях, по следующим адресам:

на улице Милославской, 7 (школа №293);

на улице Закревского, 11а, 35б и 65а (школы №251, №238 и №282);

на проспекте Красной Калины, 3г (школа №275);

на улице Бальзака, 8г (школа №264);

на улице Сержа Лифаря, 19б (школа №263);

на улице Лесковской, 4а и 7а (школы №306 и №313);

на улице Экстер, 6 (школа №294);

а также на улице Будищанской, 8 (школа №320).

По словам руководителя РГА, каждый пункт обеспечен персоналом — там постоянно работают социальные менеджеры, координаторы и волонтеры Красного Креста. Людям предоставляют горячее питание, есть термоодеяла и термосы, чтобы жители могли переждать холод в более теплых условиях.

Отвечая на вопрос о возможной эвакуации, Максим Бахматов отметил, что вывоз большого количества людей за пределы района или города практически невозможен. Зато в Деснянском районе делают ставку на обустройство временных мест для проживания непосредственно в школьных помещениях.

По его оценке, учебные заведения имеют достаточный потенциал, чтобы в случае необходимости превратиться в полноценные пункты длительного пребывания. В школах, где ежедневно учатся сотни и тысячи детей, можно организовать проживание, ночлег и обогрев для гражданских. Всего в районе работают 55 школ и около 60 детских садов, и в случае критической ситуации это позволит обеспечить относительную безопасность для примерно 100 тысяч жителей из уязвимых категорий — детей, стариков и матерей.

Ранее в КГГА заверили, что эвакуация из столицы пока не планируется, хотя перед этим СМИ поднимали этот вопрос и распространяли заявления местных чиновников.

Кроме этого, в комментарии изданию "УП" мэр Киеве Виталий Кличко объяснил, что его предыдущие залики о выезде местных из столицы — не проявление паники, а скорее средством обеспечить безопасность людей.