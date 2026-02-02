Обязательная эвакуация из Киева: в КГГА ответили, будет ли она

Сильные морозы и критическая ситуация с теплоснабжением в Киеве после масштабных разрушений ТЭЦ и ТЭС не раз поднимали в СМИ вопрос возможной эвакуации жителей столицы.

Масла в огонь подлили слова главы Деснянской райгосадминистрации Дениса Бахматова, который заявлял, что у города точно есть план эвакуации населения, а также заявление мэра Витали Кличко о том, что всем, кто имеет возможность, переждать чрезвычайную ситуацию там, где есть тепло и свет. Однако в КГГА уверяют, что речь об эвакуации пока не идет, о чем заявили в комментарии hromadske.

Чиновники, ссылаясь на данные Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявили, что социальные работники помогают людям, нуждающимся в этом, с переселением, обеспечивают их горячим питанием, уходом и лекарствами.

"Городские власти призвали горожан информировать районные администрации или Департамент социальной и ветеранской политики КГГА о людях, которым нужна такая помощь", – подчеркнули в Киевской городской государственной администрации.

Сегодня в Киеве работают свыше 170 бюветных комплексов, из которых 154 могут работать с генераторами, круглосуточно действует аптечная сеть "Фармация".

"Все действия городских властей направлены на обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры и предоставления базовых услуг населению даже в случае экстренных или стабилизационных отключений. Для этого в городе обеспечено резервное питание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, где это технически возможно", – заверяют представители столичной власти.

По состоянию на вечер 1 февраля в Киеве без тепла оставались 244 дома. Коммунальщики и энергетики продолжают работать и возобновлять работу отопления в домах киевлян.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают о подготовке возможного очередного масштабного обстрела ВС РФ, который якобы будет осуществлен в ночь со 2 на 3 февраля.

Напомним, ранее Максим Бахматов говорил, что в случае, если на Троещине, где ситуация с теплоснабжением катастрофическая, замерзнет канализация, не исключено, что придется рыть выгребные ямы и обустраивать туалеты на улице. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг и энергетический эксперт Олег Попенко резко раскритиковал идею подобных "сельских решений" в городе.

В свою очередь в "Киевводоканале" заверили, что канализация не замерзнет, хотя сам жители столицы уже демонстрируют в соцсетях фото с пакетами на унитазах и покупают кошачьи наполнители для личных нужд.