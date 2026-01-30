"Лучше, чем просто в таз": киевлянка использует кошачий наполнитель, когда нет воды, — соцсети

В сети распространяется видео, в котором женщина показывает кошачий наполнитель и утверждает, что ее семья использует его в туалете, когда нет воды.

Видео, в котором женщина рассказывает, что из-за проблем с водой использует в туалете кошачий наполнитель, опубликовано 30 января в сети TikTok. Админы местного Telegram-канала "Труха Киев" утверждают, что ролик сняла жительница столицы.

"Решили попробовать ходить в наполнитель. Купили себе вот такой наполнитель с доставкой силикагелевый, впитывает все запахи, вообще не пахнет. Немного неудобно, но лучше так, чем просто в таз", — говорит женщина в видео.

До того об использовании кошачьих наполнителей говорил в интервью "РБК-Украина" глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов, комментируя заявления городского головы Киева Виталия Кличко о том, что жителям столицы нужно выезжать из-за сложной ситуации с энергосистемой и отоплением.

Відео дня

"Я считаю, что надо оставаться. Рыть ямы и держать оборону, несмотря ни на что, потому что враг хочет, чтобы мы уехали из Киева. Это неприятно, рыть ямы, это унизительно, это катастрофа, в столице это невозможно, но это уже произошло. И надо выживать, как мы можем: биотуалеты ставить, ямы, кулечки, я не знаю, присыпка для котов, все, что угодно, но надо бороться", — сказал Бахматов.

Напомним, в интервью изданию "РБК-Украина" от 29 января глава Деснянской РГА Максим Бахматов также говорил, что местные власти не знают, когда вернут отопление.

Двумя днями ранее, в интервью LB.ua 27 января, Бахматов заявлял, что на Троещине в Киеве могут обустраивать уличные туалеты с выгребными ямами, поскольку из-за длительного отсутствия отопления могут замерзнуть трубы водопровода и канализация.

В ответ в ЧАО АК "Киевводоканал" заверили, что канализация не замерзнет, поскольку ее сети проложены глубже уровня промерзания грунта. По словам пресс-службы компании, в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети стабильно работают в штатном режиме.