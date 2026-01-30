"Краще, ніж просто в таз": киянка використовує котячий наповнювач, коли немає води, — соцмережі

В мережі поширюється відео, в якому жінка показує котячий наповнювач і стверджує, що її родина використовує його в туалеті, коли немає води.

Відео, в якому жінка розповідає, що через проблеми з водою використовує в туалеті котячий наповнювач, опублікуване 30 січня в мережі TikTok. Адміни місцевого Telegram-каналу "Труха Київ" стверджують, що ролик зняла жителька столиці.

"Вирішили спробувати ходити в наповнювач. Купили собі ось такий наповнювач із доставкою силикагелевий, вбирає всі запахи, взагалі не пахне. Трохи незручно, але краще так, ніж просто в таз", — говорить жінка у відео.

До того про використання котячих наповнювачів говорив в інтерв'ю "РБК-Україна" голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов, коментуючи заяви міського голови Києва Віталія Кличка про те, що жителям столиці потрібно виїжджати через складну ситуацію з енергосистемою та опаленням.

"Я вважаю, що треба залишатися. Рити ями і тримати оборону, незважаючи ні на що, бо ворог хоче, щоби ми виїхали з Києва. Це неприємно, рити ями, це принизливо, це катастрофа, в столиці це неможливо, але це вже сталося. І треба виживати, як ми можемо: біотуалети ставити, ями, кульочки, я не знаю, присипка для котів, все, що завгодно, але треба боротися", — сказав Бахматов.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" від 29 січня голова Деснянської РДА Максим Бахматов також казав, що місцева влада не знає, коли повернуть опалення.

Двома днями раніше, в інтерв'ю LB.ua 27 січня, Бахматов заявляв, що на Троєщині у Києві можуть облаштовувати вуличні туалети з вигрібними ямами, оскільки через тривалу відсутність опалення можуть замерзнути труби водопроводу та каналізація.

У відповідь у ПрАТ АК "Київводоканал" запевнили, що каналізація не замерзне, оскільки її мережі прокладено глибше за рівень промерзання ґрунту. За словами пресслужби компанії, в мікрорайоні Троєщина і загалом у Києві каналізаційні мережі стабільно працюють у штатному режимі.