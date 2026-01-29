Ніяких туалетів із вигрібними ямами: "Київводоканал" запевняє, що каналізація не замерзне

Слова голови Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова про те, що в разі замерзання і виходу з ладу каналізації на Троєщині доведеться робити вуличні туалети з вигрібними ямами, спричинили величезний резонанс у суспільстві та сотні публікацій у ЗМІ.

Каналізація не замерзне, запевнили в "Київводоканалі", і закликали не вірити всьому, що пишуть.

"Дворові каналізаційні мережі, які обслуговує "Київводоканал", прокладено глибше за рівень промерзання ґрунту. Стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються — тому замерзнути такі мережі не можуть", — кажуть на підприємстві.

Комунальники також пояснили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній стан і обслуговування — відповідальність балансоутримувачів будинків, а не "Київводоканалу".

На комунальному підприємстві стверджують, що в мікрорайоні Троєщина і загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі і забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключення електроенергії.

Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано.

Щодо облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям, то така ідея, вважають у "Київводоканалі", є недоцільною і не має під собою реальних підстав.

"Просимо довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці. Ми постійно контролюємо роботу мереж та інформуємо про реальний стан справ", — заявили комунальники.

Вигрібні ями на Троєщині: що відомо

Через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання, зіткнувшись із дуже складною ситуацією. 26 січня в інтерв'ю виданню LB.ua керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов говорив, що якщо опалення на Троєщині не з'явиться найближчим часом, а морози триватимуть, наступною загрозою стане замерзання труб водогону й каналізації.

"Що робити в короткі терміни, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — усе. Будемо робити туалети, як у селі", — чи то всерйоз, чи то напівжартома сказав чиновник.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг та енергетичний експерт Олег Попенко різко розкритикував ідею подібних "сільських рішень" у місті.

"Багатоквартирний будинок — це не приватна садиба і не село. Вигрібна яма під дев'ятиповерхівкою — це не вихід. Це санітарна катастрофа",- упевнений він.

Журналіст Денис Попович назвав ідею Бахматова "маячнею".