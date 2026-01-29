Никаких туалетов с выгребными ямами: "Киевводоканал" уверяет, что канализация не замерзнет

Слова главы Деснянской райгосадминистрации Максима Бахматова о том, что в случае замерзания и выхода из строя канализации на Троещине придется делать уличные туалеты с выгребными ямами, вызвали огромные резонанс в обществе и сотни публикаций в СМИ.

Канализация не замерзнет, заверили в "Киевводоканале", и призвали не верить всему, что пишут.

"Дворовые канализационные сети, обслуживаемые "Киевводоканалом", проложены глубже уровня промерзания грунта. Сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно двигаются – поэтому замерзнуть такие сети не могут", – говорят на предприятии.

Коммунальщики также объяснили, что трубы, идущие непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся ко внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание – ответственность балансодержателей домов, а не "Киевводоканала".

На коммунальном предприятии утверждают, что в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе и при отключении электроэнергии.

В настоящее время случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано.

Что касается обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям, то такая идея, считают в "Киевводоканале", нецелесообразна и не имеет под собой реальных оснований.

"Просим доверять официальной информации и не поддаваться панике. Мы постоянно контролируем работу сетей и информируем о реальном положении дел", – заявили коммунальщики.

Выгребные ямы на Троещине: что известно

Из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения, столкнувшись с очень сложной ситуацией. 26 января в интервью изданию LB.ua руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов говорил, что если отопление на Троещине не появится в ближайшее время, а морозы будут продолжаться, следующей угрозой станет замерзание труб водопровода и канализации.

"Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра – все. Будем делать туалеты, как в селе", – то ли всерьез, то ли полушутя сказал чиновник.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг и энергетический эксперт Олег Попенко резко раскритиковал идею подобных "сельских решений" в городе.

"Многоквартирный дом — это не частная усадьба и не село. Выгребная яма под девятиэтажкой — это не выход. Это санитарная катастрофа",– уверен он.

Журналист Денис Попович назвал идею Бахматова "бредовой".