Туалеты "как в селе": как Троещина рискует получить новую городскую проблему

Киевская Троещина может оказаться перед выбором, который еще недавно казался немыслимым для мегаполиса: уличные туалеты с выгребными ямами вместо полноценной канализации. Из-за сбоев в работе сетей в районе заговорили о "сельских" решениях. Фокус выяснил, как такие идеи могут обернуться для города санитарной катастрофой.

В Деснянском районе Киева из-за сбоя работы инженерных сетей появилась странная идея: обустраивать уличные туалеты с выгребными ямами, как в селе, если проблема канализации не будет решена своевременно.

По словам главы районной администрации Максима Бахматова, в ряде многоэтажек в Троещине уже наблюдаются сбои в работе внутридомовых коммуникаций — вода и стоки не доходят до сетей, а некоторые системы уже замерзают. Из-за этого часть стоков может застаиваться в туалетах и создавать серьезные неудобства жильцам.

"Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе", — предложил чиновник, не скрывая, что это скорее временное и нетипичное для большого города решение.

Как Троещина рискует попасть в санитарную катастрофу

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг и энергетический эксперт Олег Попенко резко раскритиковал идею подобных "сельских решений" в городе.

"Многоквартирный дом — это не частная усадьба и не село. Выгребная яма под девятиэтажкой — это не выход. Это санитарная катастрофа", — говорит Фокусу Попенко.

По его словам, подобные инициативы демонстрируют, что ответственные лица либо не имеют представления о современных биотуалетах, мобильных санитарных комплексах, резервных решениях гражданской защиты, либо воспринимают город как сельскую местность, где такие простые решения могут быть приемлемы. В городе с высокой плотностью населения и многоэтажной застройкой выгребные ямы неизбежно приведут к загрязнению почв, подвальных помещений и общей среды, что может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья людей.

Попенко подчеркивает: сети водоотведения и канализации в большом городе — это сложный комплекс технических решений, которые нельзя заменить "ямами" без риска серьезных проблем с санитарией, запахами, гигиеной и загрязнением окружающей среды.

Что произойдет, если в Киеве замерзнет канализация

Опрошенные Фокусом экологи отмечают: замерзание канализации — это одна из самых опасных форм городского кризиса. Она не имеет ярких визуальных признаков, не сопровождается мгновенным коллапсом, но запускает процессы, последствия которых могут проявляться годами. Удар приходится сразу на несколько критических уровней городской среды.

Грунты и фундаменты

Когда самотечная канализация перестает работать, стоки начинают накапливаться и искать выход в самых слабых местах — через микротрещины в трубах и стыках. Под давлением они просачиваются в почву, изменяя ее структуру. Это запускает процесс суффозии — вымывания мелких частиц, что постепенно снижает несущую способность грунтов. Через 1-3 года это может обернуться проседанием дорожного полотна, трещинами в фундаментах и деформацией домов.

Подземные воды

Самым уязвимым является Полтавский водоносный горизонт, который залегает на глубине от 2 до 65 метров. Он может быть загрязнен практически мгновенно — патогенами, кишечной палочкой (E. coli), вирусом гепатита А и другими опасными микроорганизмами. В отличие от аварий на поверхности, такое загрязнение не устраняется быстро: естественное самоочищение подземных вод может длиться десятки, а в отдельных случаях — более ста лет.

Водоёмы

При условии нарушения работы канализации часть неочищенных стоков способна попадать в ливневую систему, а оттуда — в Днепр. Это формирует так называемые "мертвые зоны", где резко падает уровень кислорода, гибнет биота и растет концентрация вредных веществ. Проблема выходит за пределы Киева и создает риски для водоснабжения других городов вдоль течения реки.

Есть ли угроза для питьевой воды?

Глубокие артезианские резервы Киева — Сеноманский и Юрский горизонты на глубине 100-300 метров — технически изолированы и считаются защищенными. В то же время специалисты предупреждают о менее очевидном, но опасном сценарии — так называемом "обратном сифонаже".

При падении давления в водопроводной сети может возникать вакуумный эффект, при котором загрязненные грунтовые воды или нечистоты через микротрещины всасываются непосредственно в трубы. Это создает риск инфекционных вспышек после восстановления полноценной работы систем — прежде всего весной.

Почему выгребные ямы — не выход для города

На этом фоне идея обустройства выгребных ям вместо туалетов в плотной городской застройке выглядит не антикризисным решением, а множителем рисков.

В городе с многоэтажными домами и высокой плотностью населения выгребные ямы:

не имеют санитарной изоляции , достаточной для защиты почв и подземных вод;

, достаточной для защиты почв и подземных вод; быстро переполняются , что делает регулярный вывоз технически и логистически сложным;

, что делает регулярный вывоз технически и логистически сложным; создают постоянный источник биологического загрязнения в непосредственной близости к жилью;

в непосредственной близости к жилью; провоцируют распространение инфекций, грызунов и насекомых в подъездах и дворах.

Фактически это возвращение к практикам, которые неприемлемы для мегаполиса XXI века. Выгребные ямы могут существовать лишь в условиях индивидуальной застройки с большими санитарными разрывами. В многоэтажном городе они не решают проблему канализации — а лишь переводят ее с подземного уровня в открытую, неконтролируемую и потенциально опасную форму.

