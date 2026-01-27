"Киев окажется в режиме "ядерной зимы": что произойдет, если враг уничтожит все ТЭЦ

Киев — на грани. Две ТЭЦ столицы уже фактически потеряли возможность работать как источники электроэнергии, а энергосистема держится без запаса прочности. Фокус разбирался, что ждет столицу, если враг уничтожит все ТЭЦ, и существует ли сценарий, при котором город сможет пережить такую зиму.

Киев и область находятся в критическом энергетическом состоянии. Блэкауты, перебои с теплом и водой, аварийные отключения и исчерпанный резерв прочности стали для региона не исключением, а повседневной реальностью этой зимы. Энергосистема работает на пределе возможностей — без запаса на новые удары.

На этом фоне появляется тревожное сообщение о масштабе атаки по тепловой генерации столицы. По словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, во время одного из ударов по киевским ТЭЦ в сторону объектов могло быть выпущено до 16 ракет. Часть из них достигла целей, что привело к критическим повреждениям тепловых электростанций.

В результате ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 фактически потеряли возможность работать как источники электроэнергии. До атак они обеспечивали значительную часть потребностей Киева в свете, а также играли ключевую роль в системе централизованного теплоснабжения. Сейчас же столица в значительной степени вынуждена полагаться на атомную генерацию и перетоки электроэнергии из других регионов, что делает систему еще более уязвимой.

Командование Воздушных сил отрицает, что именно 16 ракет попали по этим объектам, однако факт серьезных повреждений и потери генерации остается: ТЭЦ больше не производят электроэнергию, и Киев вынужден полностью зависеть от передачи тока из других областей и атомной генерации, которая сейчас держит систему на плаву.

Принципиально важно: атомные электростанции не могут заменить ТЭЦ в полном объеме. Они не обеспечивают тепло, а передача электроэнергии зависит от магистральных подстанций и сетей, которые так же регулярно становятся целями российских ударов. То есть каждая новая атака по тепловой генерации не просто уменьшает мощность — она сужает пространство для маневра всей энергосистемы.

В этой точке вопрос "что будет дальше" переходит из теоретического в практическое.

Что произойдет, если все ТЭЦ Киева и области будут полностью уничтожены?

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг, энергетического эксперта Олега Попенко, сценарий полного уничтожения тепловой генерации Киева не имеет простых или быстрых решений — все зависит от времени, погоды и масштаба поражений.

По его словам, если такая ситуация наступит, условно, в феврале — в период сильных морозов, город фактически перейдет в режим "ядерной зимы" (ситуация, когда город физически замерзает из-за отсутствия тепла, электроэнергии и базовой инфраструктуры. — ред.) Основной опорой станут пункты несокрушимости. Сейчас в Киеве их около тысячи, но в случае полного коллапса тепловой генерации их придется разворачивать в несколько раз больше — счет может идти на тысячи.

"Люди будут жить в этих пунктах, в палатках. Кто-то будет пытаться выживать в своих домах. Город фактически останется без электроэнергии и почти без тепла", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что сценарий массового ежедневного выезда людей за пределы Киева уже частично реализуется. Часть жителей фактически живет за городом — на дачах, в частном секторе, у знакомых — и только приезжает в столицу на работу. Это объясняет цифры о сотнях тысяч людей, которые ежедневно покидают Киев и возвращаются обратно.

"Если учесть, что в городе около 11 тысяч многоквартирных домов, а только на Троещине — сотни больших высоток, то цифра в примерно 600 тысяч человек, которые фактически не имеют возможности нормально жить в своих квартирах, выглядит реалистичной", — говорит Фокусу Попенко.

Город замерзает: можно ли предотвратить "холодный апокалипсис"?

Отдельно эксперт объясняет, почему быстрое решение через мини-ТЭЦ или газопоршневые установки — иллюзия. МиниТЭЦ требуют одновременного подключения и к газу, и к электросетям, а также полноценных строительных работ. Установка такой установки занимает минимум полгода, поэтому в кризисном сценарии это не выход.

Единственный относительно быстрый вариант — мобильные генераторы, но и здесь масштабы проблемы критичны. Один генератор может обеспечить электроэнергией лишь один многоквартирный дом. Соответственно, для Киева нужно примерно 10 тысяч мобильных генераторов.

"Представьте себе: 10 тысяч генераторов во дворах многоэтажек. Это не только вопрос логистики, но и катастрофического загрязнения воздуха. Мы и так дышим выхлопами десятков тысяч генераторов, которые уже работают в городе. А что будет, если их станет в разы больше?" — отмечает эксперт.

Кроме того, остается открытым вопрос, где взять такое количество генераторов, как их обслуживать и как обеспечить горючим в мороз до минус 20 градусов.

Альтернативой могут быть мобильные котельные, как это делали в Харькове, но и здесь все сложно. Мобильная котельная дает тепло, но не электроэнергию. Генератор — наоборот. Это означает, что городу нужна подробная карта домов: где есть только централизованное тепло, где — электроотопление, где возможна установка котельных, а где — нет.

"Это огромная, скрупулезная работа — реестры, логистика, подготовка площадок. И не везде физически можно поставить мобильную котельную", — подчеркивает Попенко.

Отдельно эксперт отмечает: проблема не только в технике, но и в отсутствии четкого сценария действий со стороны власти. Формально такой план должен существовать у служб чрезвычайных ситуаций, но по реальным действиям складывается впечатление, что системной подготовки нет.

"Мы видим восстановление отдельных домов, которые замерзли из-за не слитой воды. За несколько дней восстанавливают десятки объектов. Но если таких домов более тысячи — это выглядит слишком оптимистично", — отмечает он.

Наиболее уязвимым местом эксперт называет эвакуацию маломобильных людей — людей с инвалидностью, пожилых, многодетных семей. По его словам, единичные случаи эвакуации десятка людей в отдельных районах не могут считаться системной подготовкой города.

"Если мы не организовываем эвакуацию людей сейчас, то говорить о каких-либо планах действий в случае полного обесточивания — это уже о постапокалиптическом сценарии", — заключает Попенко.

Он также отмечает: в случае полного уничтожения ТЭЦ речь уже идет не о гипотетических моделях, а о реальности, которая начала формироваться после нескольких мощных попаданий за короткий промежуток времени.

"Восстановительные" источники тепла и энергетики: как спасти города

Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отмечает: в случае системной потери тепловой генерации ключевой вопрос — временной горизонт решений. То, что можно сделать быстро, и то, что действительно способно изменить ситуацию, — это разные уровни реагирования.

В более длинной перспективе — от одного до пяти лет — речь идет о перестройке систем тепла и электроэнергии на меньшие, децентрализованные и более "возобновляемые" источники. Это означает отход от логики одной большой ТЭЦ к сети локальных решений: малых котельных, когенерационных установок, тепловых насосов, модульных систем.

"Каждый город имеет собственную схему теплоснабжения. Если из нее выпадают отдельные источники тепла, их нужно замещать другими. При этом решающее значение имеет пространственное размещение — наличие земельных участков, близость к сетям тепла, газа, воды и электроэнергии. Все это требует сложных инженерных расчетов и согласований", — объясняет Фокусу Павлюк.

По его словам, замена одной большой ТЭЦ десятками или сотнями малых установок — это сложный и длительный процесс. Теоретически возможна и установка крышных модульных котельных, но для этого придется перекладывать газовые сети, что опять же требует времени и ресурсов.

"Если принимается решение не восстанавливать разрушенную ТЭЦ, а создавать новую систему теплоснабжения, сначала нужно разработать новую схему, и только потом переходить к физическим работам", — отмечает эксперт.

В то же время в короткой перспективе Павлюк не видит простых и безопасных альтернатив. Фактически речь идет об индивидуальных решениях на уровне домохозяйств.

"Я не хотел бы пугать людей, но, кроме использования индивидуальных сжигательных устройств в квартирах — со строгим соблюдением безопасности, — реальных вариантов немного", — отмечает он.

Одним из возможных решений могут быть каталитические газовые обогреватели из баллонов, однако это влечет за собой серьезные риски безопасности. Другой вариант — тепловые помпы в виде кондиционеров, но они нуждаются в стабильном электроснабжении. Теоретически электроэнергию можно обеспечивать генераторами, но это дорого и крайне неэффективно.

Отдельно эксперт обращает внимание на вопрос топлива: любое временное решение будет означать резкий рост его потребления, что создает дополнительное давление на логистику и запасы.

В практической плоскости, по словам Павлюка, ситуация скорее всего будет развиваться в направлении развертывания модульных контейнерных котельных возле жилых домов. Однако и это не быстрое решение — речь идет о месяцах, а не неделях.

Ключевая проблема — отсутствие готовых решений "на складе".

"Есть ли у нас достаточное количество модульных котельных? Нет. Это поштучные изделия, которые не лежат готовыми на базах", — заключает эксперт.

Напомним, 21 января Виталий Кличко в интервью заявил, что около 600 000 жителей Киева выехали из города с начала 2026 года из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые приводили к отключениям электроэнергии, отопления и воды.