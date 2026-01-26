600 тысяч жителей выезжают из Киева, чтобы вернуться на следующий день, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вновь обратился к жителям столицы с призывом выезжать из столицы по возможности. И заявил, что каждую ночь около 600 тысяч киевлян уезжают из города, чтобы вернуться на следующее утро.

Виталий Кличко напомнил, что в Киеве сейчас проживают около 3,5 миллиона человек, что является одним из крупнейших показателей среди городов Восточной Европы. И это создает большую нагрузку на критическую инфраструктуру: это водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение. Он вновь призвал тех, у кого есть возможность, уехать из столицы. Об этом мэр Киева заявил во время общения с журналистами, передает "Эспрессо".

"Учитывая то, что мы сейчас в результате обстрелов не можем физически оказать помощь и обогреть каждое здание, мы обращаемся к киевлянам постоянно. Если у вас есть возможность помочь вашим близким, друзьям, знакомым, родственникам, если у вас есть возможность сейчас уменьшить нагрузку на инфраструктуру города, и за городом имея возможность базовых потребностей — это тепло, водоснабжение, — сделайте это", — сказал глава города.

По информации городского головы, значительное количество киевлян уже откликнулось на эти призывы: в ночное время около 600 тысяч человек выезжают за пределы столицы, а днем возвращаются в Киев для работы.

"Большое количество людей прислушались и ночью большое количество людей уже уезжает. Но не будем забывать, что город Киев является городом, где люди работают... Поэтому ночью около 600 тысяч человек уезжают за город для того, чтобы находиться за городом, днем они возвращаются для того, чтобы дальше работать. Потому что работа является одной из составляющих на сегодняшний день выживания каждой семьи в нашем городе", — сказал Кличко.

Напомним, 21 января Виталий Кличко в интервью заявил, что около 600 000 жителей Киева выехали из города с начала 2026 года из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые приводили к отключениям электроэнергии, отопления и воды.

В Киевской городской военной администрации эту информацию не подтверждают. Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сказала, что такие данные не подтверждены ни одним подразделением Киевской городской военной администрации. Поп объяснила, что это достаточно легко понять по объемам потребления электроэнергии.