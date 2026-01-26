600 тисяч жителів виїжджають з Києва, щоб повернутись наступного дня, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко знов звернувся до мешканців столиці із закликом виїжджати із столиці за можливості. Та заявив, що кожної ночі близько 600 тисяч киян їдуть з міста, аби повернутись наступного ранку.

Віталій Кличко нагадав, що в Києві наразі проживають близько 3,5 мільйона людей, що є одним із найбільших показників серед міст Східної Європи. І це створює велике навантаження на критичну інфраструктуру: це водопостачання, теплопостачання, енергопостачання. Він знов закликав тих, у кого є можливість, виїхати з столиці. Про це мер Києва заявив під час спілкування із журналістами, передає "Еспресо".

"Враховуючи те, що ми зараз внаслідок обстрілів не можемо фізично надати допомогу і обігріти кожну будівлю, ми звертаємось до киян постійно. Якщо у вас є можливість допомогти вашим близьким, друзям, знайомим, родичам, якщо у вас є можливість зараз зменшити навантаження на інфраструктуру міста, і за містом маючи можливість базових потреб — це тепло, водопостачання, — зробіть це", - сказав очільник міста.

За інформацією міського голови, значна кількість киян уже відгукнулася на ці заклики: у нічний час близько 600 тисяч людей виїжджають за межі столиці, а вдень повертаються до Києва для роботи.

"Велика кількість людей дослухались і вночі велика кількість людей вже від'їжджає. Але не будемо забувати, що місто Київ є містом, де люди працюють… Тому вночі біля 600 тисяч людей від'їжджають за місто для того, щоб знаходитись за містом, вдень вони повертаються для того, щоб далі працювати. Тому що робота є одною зі складових на сьогоднішній день виживання кожної родини в нашому місті", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 21 січня Віталій Кличко в інтерв'ю заявив, що близько 600 000 мешканців Києва виїхали з міста з початку 2026 року через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі, що призводили до відключень електроенергії, опалення та води.

У Київській міській військовій адміністрації цю інформацію не підтверджують. Речниця КМВА Катерина Поп сказала, що такі дані не підтверджені жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації. Поп пояснила, що це досить легко зрозуміти по об'ємам споживання електроенергії.