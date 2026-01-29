Часть Киева до сих пор без тепла: местные власти не знают, когда вернут отопление

Жители Троещины в Киеве до сих пор остаются без тепла, а конкретные сроки его восстановления пока отсутствуют. Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов объяснил, что главной причиной является полная зависимость района от ТЭЦ-6, которая пока остается недоступной для ремонта и модернизации.

Как рассказал Максим Бахматов в интервью изданию "РБК-Украина", сейчас часть Лесного массива удалось обеспечить теплом альтернативными методами, однако Троещина до сих пор осталась без централизованного отопления.

"Лесной более-менее с теплом. Троещина — нет, но когда оно произойдет, не знаю. Возможно, это произойдет в этом сезоне. Но уже вам забрасываю важную удочку. Я бы спросил у Кличко, как мы будем готовиться к следующему отопительному сезону, который наступит в этом году", — отметил чиновник.

Интервью Максима Бахматова изданию "РБК-Украина"

Также он подчеркнул, что за время войны город не создал альтернативных источников энергии и тепла, и именно это сделало районы уязвимыми во время кризисных ситуаций. По словам Бахматова, отсутствие диверсификации энергоснабжения приводит к тому, что жители вынуждены обогревать квартиры любыми доступными способами.

Відео дня

"У нас условно 7, 9, 10 градусов в одной комнате у кого-то может быть. Это катастрофа, но на сегодняшний день наша реальность. ТЭЦ-6 — режимный объект, на который никого не пускают, даже полицию", — пояснил председатель РГА.

В этом интервью председатель РГА еще подчеркнул важность создания резервных источников энергоснабжения, а также сравнил ситуацию с Житомиром, где ТЭЦ на соломе обеспечивает около 40% потребностей города.

"Для того, чтобы бороться с врагом, у вас должна быть альтернатива. У вас должно быть 200 мегаватт альтернативной энергетики или тепла ... Как сделал Житомир, который на соломе построил ТЭЦ, и она дает энергию для 40% Житомира. Почему областной центр может себе позволить ТЭЦ на соломе, а я не могу?", — предупредил он.

В целом, по словам чиновника Троещина пока полностью отключена от городской энергосистемы. В частности, ТЭЦ-6, хотя и является самой современной и наиболее эффективной теплоэлектроцентрали Киева, остается единственным источником тепла для района, и поэтому ее потенциал ограничен.

Также журналист поинтересовался можно ли подключить дома на Троещине к мобильным котельным или локальным газовым котлам. Отвечая, Бахматов объяснил, что Деснянский район занимает примерно 150 квадратных километров и включает около 800 многоэтажных домов и три тысячи подъездов. Нагревать такую территорию мобильными установками технически невозможно, а локальные газовые котлы или персональные тепловые пункты могут эффективно обогревать только отдельные подъезды или квартиры.

"Вы комнатку можете надуть дуйчиком один киловатт. Десять метров. Есть 150 квадратных километров Деснянского района. Это половина Мальдив. Половина — это страна, Лихтенштейн. Семь миллионов квадратных метров. Примерно 800 домов, три тысячи подъездов. Мобильными котельными нагреть это невозможно", — добавил он.

Напомним, что 28 января на Троещине жители района вышли на протест из-за отсутствия света и тепла и перекрыли проспект Красной Калины.

Ранее Фокус писал, что для восстановления централизованного отопления в столице временно ограничили поставки горячей воды. Но, по словам экспертов, киевлянам следует готовиться, что горячей воды может не быть как минимум до завершения отопительного сезона.