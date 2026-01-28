"Придется адаптироваться": нет гарантий, что в Киеве до апреля вернется горячая вода

В Киевской городской государственной администрации заявили, что для восстановления централизованного отопления в столице временно ограничили поставки горячей воды. Эксперты предупреждают, киевлянам стоит готовиться к тому, что горячей воды может не быть как минимум до завершения отопительного сезона.

Об этом сообщает издание "Телеграф", нынешняя зима стала для столицы одним из самых серьезных испытаний за последние годы. Из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре Киев оказался в ситуации, когда ресурса для полноценного обеспечения города теплом и горячей водой физически не хватает. По состоянию на утро 28 января, по информации мэра Виталия Кличко, без отопления остаются 737 жилых домов, большинство из которых расположены на Троещине.

Впрочем, проблема выходит далеко за пределы отдельных районов. Ключевые теплоэлектроцентрали столицы подверглись значительным разрушениям, что существенно ограничило их способность производить тепло. Основатель энергохолдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный пояснил, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4 вместе обеспечивают более 80% теплоснабжения Киева, и именно они стали критически уязвимыми целями во время атак.

Відео дня

По словам эксперта, такие объекты невозможно полноценно защитить ни инженерными сооружениями, ни средствами противовоздушной обороны. Даже частичное восстановление работы теплоэлектроцентралей потребует длительного времени, а о возвращении к довоенным объемам производства речи пока не идет.

Специалисты прогнозируют, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не смогут работать на полную как минимум до марта, а сам процесс ремонта может затянуться еще на несколько месяцев. Руководитель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечает, что сейчас Киев фактически живет по аварийным схемам теплоснабжения. Они позволяют удерживать минимально необходимое давление в сетях, но не способны обеспечить город теплом в привычных объемах.

Отключение горячей воды в Киеве: что об этом известно

Первые последствия этих решений киевляне почувствовали еще в середине января. В частности, жители Деснянского и Днепровского районов начали массово сообщать о полном отсутствии горячей воды. Журналистка Леся Падалка обратила внимание, что ранее горячее водоснабжение сохранялось только там, где технические возможности позволяли распределять теплоноситель. Теперь же весь ресурс направлен исключительно на обогрев жилых домов.

Впоследствии, Дарницкая районная администрация обратилась к руководителям предприятий с требованием отключить горячую воду, а 27 января Киевская городская государственная администрация заявила, что для стабилизации системы централизованного отопления поставки горячей воды временно ограничены.

Бывший министр энергетики Иван Плачков в комментарии "Телеграфу" назвал такое решение вынужденным, но логичным. По его словам, после разрушения мощных энергоблоков в городе остались только резервные и пиковые котлы, которые не способны одновременно обеспечивать и отопление, и горячее водоснабжение. В условиях зимы приоритет очевиден — тепло в домах.

Подобного мнения придерживается и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно. Она отмечает: отсутствие горячей воды создает бытовые трудности, однако недостаток тепла является прямой угрозой для здоровья людей, особенно если исчезнет электроснабжение.

Эксперты не скрывают, что быстрого выхода из этого кризиса не существует. По оценкам Игоря Тынного, централизованная система теплоснабжения Киева слишком зависима от отдельных ТЭЦ, и в случае их повреждения половина города может остаться без тепла. Построить альтернативную модель за короткий срок невозможно.

При таких условиях прогнозов, что горячая вода гарантированно вернется до конца отопительного сезона, никто не дает. Скорее всего, киевлянам придется приспосабливаться к новым реалиям как минимум до апреля.

"Киевлянам придется адаптироваться — ограничения — это цена за сохранение отопления во время морозов", — добавляет автор материала.

Напомним, что в Киеве из-за отсутствия отопления и электроэнергии промерзают и трескаются коммуникации. В частности, в одной из квартир в районе Теремки нечистоты из канализации полились прямо в ванну.

Также Фокус писал, что тепло на Троещине могут вернуть в течение 5 суток, а к более приемлемым графикам отключений света Киев вернется в марте-апреле.