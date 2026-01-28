"Доведеться адаптуватися": немає гарантій, що у Києві до квітня повернеться гаряча вода

У Київській міській державній адміністрації заявили, що для відновлення централізованого опалення в столиці тимчасово обмежили постачання гарячої води. Експерти попереджають, киянам варто готуватися до того, що гарячої води може не бути щонайменше до завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє видання "Телеграф", нинішня зима стала для столиці одним із найсерйозніших випробувань за останні роки. Через масовані удари по енергетичній інфраструктурі Київ опинився в ситуації, коли ресурсу для повноцінного забезпечення міста теплом і гарячою водою фізично не вистачає. Станом на ранок 28 січня, за інформацією мера Віталія Кличка, без опалення залишаються 737 житлових будинків, більшість із яких розташовані на Троєщині.

Втім, проблема виходить далеко за межі окремих районів. Ключові теплоелектроцентралі столиці зазнали значних руйнувань, що суттєво обмежило їхню здатність виробляти тепло. Засновник енергохолдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний пояснив, що ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-4 разом забезпечують понад 80% теплопостачання Києва, і саме вони стали критично вразливими цілями під час атак.

За словами експерта, такі об’єкти неможливо повноцінно захистити ні інженерними спорудами, ні засобами протиповітряної оборони. Навіть часткове відновлення роботи теплоелектроцентралей потребує тривалого часу, а про повернення до довоєнних обсягів виробництва мови поки що не йде.

Фахівці прогнозують, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не зможуть працювати на повну щонайменше до березня, а сам процес ремонту може затягнутися ще на кілька місяців. Керівник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначає, що нині Київ фактично живе за аварійними схемами теплопостачання. Вони дозволяють утримувати мінімально необхідний тиск у мережах, але не здатні забезпечити місто теплом у звичних обсягах.

Відключення гарячої води в Києві: що про це відомо

Перші наслідки цих рішень кияни відчули ще в середині січня. Зокрема, мешканці Деснянського та Дніпровського районів почали масово повідомляти про повну відсутність гарячої води. Журналістка Леся Падалка звернула увагу, що раніше гаряче водопостачання зберігалося лише там, де технічні можливості дозволяли розподіляти теплоносій. Тепер же весь ресурс спрямований виключно на обігрів житлових будинків.

Згодом, Дарницька районна адміністрація звернулася до керівників підприємств із вимогою відключити гарячу воду, а 27 січня Київська міська державна адміністрація заявила, що для стабілізації системи централізованого опалення постачання гарячої води тимчасово обмежено.

Колишній міністр енергетики Іван Плачков у коментарі "Телеграфу" назвав таке рішення вимушеним, але логічним. За його словами, після руйнування потужних енергоблоків у місті залишилися лише резервні та пікові котли, які не здатні одночасно забезпечувати і опалення, і гаряче водопостачання. В умовах зими пріоритет очевидний — тепло в оселях.

Подібної думки дотримується й експертка з питань житлово-комунального господарства Кристина Ненно. Вона наголошує: відсутність гарячої води створює побутові труднощі, однак нестача тепла є прямою загрозою для здоров’я людей, особливо якщо зникне електропостачання.

Експерти не приховують, що швидкого виходу з цієї кризи не існує. За оцінками Ігоря Тинного, централізована система теплопостачання Києва надто залежна від окремих ТЕЦ, і у разі їхнього пошкодження половина міста може залишитися без тепла. Побудувати альтернативну модель за короткий термін неможливо.

За таких умов прогнозів, що гаряча вода гарантовано повернеться до кінця опалювального сезону, ніхто не дає. Найімовірніше, киянам доведеться пристосовуватися до нових реалій щонайменше до квітня.

"Киянам доведеться адаптуватися – обмеження — це ціна за збереження опалення під час морозів", — додає автор матеріалу.

Нагадаємо, що у Києві через відсутність опалення та електроенергії промерзають і тріскаються комунікації. Зокрема, в одній з квартир у районі Теремки нечистоти з каналізації полилися просто у ванну.

Також Фокус писав, що тепло на Троещині можуть повернути впродовж 5 діб, а до більш прийнятних графіків відключень світла Київ повернеться у березні-квітні.