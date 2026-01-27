Частині киян відключать гарячу воду: в КМДА пояснили, де обмежать водопостачання

В КМДА підтвердили обмеження гарячого водопостачання в частині житлових будинків у Києві. Вивільнені теплоносії спрямують на відновлення опалення.

Про часткові відключення води у Києві повідомили 27 січня в пресцентрі Київської міської державної адміністрації. В КМДА зазначили, що обмеження гарячого водопостачання є вимушеним і тимчасовим кроком, потрібним для ліквідації наслідків російських атак, відновлення опалення у будинках і подальшої стабілізації роботи.

"Наголошуємо: обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання", — йдеться у повідомленні.

В пресцентрі нагадали, що після кількох масованих атак РФ Київ функціонує в умовах складної енергетичної ситуації. В КМДА пояснили, що теплоносій з будинків, де тимчасово обмежили постачання гарячої води, спрямовують на відновлення централізованого опалення.

"Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє — як у частині житлового фонду Деснянського району", — розповіли в міській адміністрації.

Що про відключення води у Києві писали ЗМІ

Журналістка Леся Падалка 27 січня писала, що у Києві не буде гарячої води до кінця опалювального сезону. Своєю чергою агентство "Інтерфакс-Україна" публікувало звернення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації до керівників компаній, які обслуговують житлові будинки, з проханням "провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання" через дефіцит тепло- та енергопотужностей, який утворився через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього", голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв у коментарі ЗМІ 27 січня пояснював, що для заміни ТЕЦ у Києві, пошкоджених російськими обстрілами, необхідно близько 144 когенераційних установок, однак швидко їх виготовити неможливо.