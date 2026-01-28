В Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления: сотни домов остаются без тепла

В Киеве жители домов, в которых отсутствует теплоснабжение, перекрыли дорогу. Из-за этого в столице фиксируют пробки.

Перекрытие дороги произошло на Троещине — жители перекрыли проспект Красной Калины. Об этом сообщил Telegram-канал "Реальный Киев".

Отмечается, что из-за перекрытия дороги на районе возникли пробки.

Когда на Троещине могут восстановить отопление

Депутат Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность Динара Габибулаева в эфире "Новости. LIVE" заявила, что теплоснабжение жителям Троещины могут восстановить примерно за 5 дней.

В то же время, по ее словам на Троещину перераспределили больше электроэнергии, чтобы дать возможность людям обогревать дома электроприборами.

По ее словам, ТЭЦ-6 остается в критической ситуации, и будет в ней в дальнейшем.

Ситуация с отоплением в Киеве

Городской голова Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что сейчас в столице 639 домов остаются без отопления. По состоянию на утро таких домов было 737.

Днем президент Владимир Зеленский сообщал, что в Киеве более 700 домов без теплоснабжения — проблемы фиксируются в трех районах. На ликвидацию последствий обстрелов и восстановление теплоснабжения привлечены аварийные бригады почти со всего государства. В то же время Зеленский заявил, что ожидает большей оперативности в решениях местных властей.

Ранее Фокус писал, что из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения. Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов признал, что ситуация критическая, если отопление не появится в ближайшее время и морозы будут продолжаться, существует риск замерзания труб водопровода и канализации.

Впоследствии в КГГА подтвердили ограничения горячего водоснабжения в части жилых домов в Киеве. Там отметили, что ограничение горячего водоснабжения является вынужденным и временным шагом, необходимым для ликвидации последствий российских атак, восстановления отопления в домах и дальнейшей стабилизации работы.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве в районе Теремки из-за отсутствия отопления и электроэнергии промерзают и трескаются коммуникации. Из-за этого люди вынуждены ходить в туалет на улицу или в пакет.