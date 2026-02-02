Обов'язкова евакуація з Києва: у КМДА відповіли, чи буде вона

Сильні морози і критична ситуація з теплопостачанням у Києві після масштабних руйнувань ТЕЦ і ТЕС неодноразово порушували у ЗМІ питання можливої евакуації жителів столиці.

Масла у вогонь підлили слова глави Деснянської райдержадміністрації Дениса Бахматова, який заявляв, що у міста точно є план евакуації населення, а також заява мера Віталія Кличка про те, що всім, хто має змогу, перечекати надзвичайну ситуацію там, де є тепло та світло. Однак у КМДА запевняють, що про евакуацію поки що не йдеться, про що заявили в коментарі hromadske.

Чиновники, посилаючись на дані Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, заявили, що соціальні працівники допомагають людям, які цього потребують, з переселенням, забезпечують їх гарячим харчуванням, доглядом і ліками.

"Міська влада закликала городян інформувати районні адміністрації або Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про людей, яким потрібна така допомога", — наголосили в Київській міській державній адміністрації.

Сьогодні в Києві працюють понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть працювати з генераторами, цілодобово діє аптечна мережа "Фармація".

"Усі дії міської влади спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню навіть у разі екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо", — запевняють представники столичної влади.

Станом на вечір 1 лютого в Києві без тепла залишалися 244 будинки. Комунальники та енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про підготовку можливого чергового масштабного обстрілу ЗС РФ, який нібито буде здійснено в ніч із 2 на 3 лютого.

Нагадаємо, раніше Максим Бахматов говорив, що в разі, якщо на Троєщині, де ситуація з теплопостачанням катастрофічна, замерзне каналізація, не виключено, що доведеться рити вигрібні ями й облаштовувати туалети на вулиці. Голова Спілки споживачів комунальних послуг та енергетичний експерт Олег Попенко різко розкритикував ідею подібних "сільських рішень" у місті.

Своєю чергою в "Київводоканалі" запевнили, що каналізація не замерзне, хоча сам мешканці столиці вже демонструють у соцмережах фото з пакетами на унітазах і купують котячі наповнювачі для особистих потреб.