Евакуація з Києва: чи готується влада до погіршення ситуації зі світлом та де люди можуть зігрітися

Через удари російської армії по енергетичній інфраструктурі столиці у Деснянському районі Києва спостергіається найбільша кількість проблем із теплом та електропостачанням. Як відомо, на лівому березі Києва влада вже розгорнула систему допомоги для мешканців і вже продумує сценарії дій у разі різкого ускладнення ситуації.

Як розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов у коментарі виданню "ТСН", нині в районі функціонують 11 опорних пунктів, облаштованих у будівлях шкіл. Зокрема, людей приймають у навчальних закладах, за такими адресами:

на вулиці Милославській, 7 (школа №293);

на вулиці Закревського, 11а, 35б і 65а (школи №251, №238 та №282);

на проспекті Червоної Калини, 3г (школа №275);

на вулиці Бальзака, 8г (школа №264);

на вулиці Сержа Лифаря, 19б (школа №263);

на вулиці Лісківській, 4а та 7а (школи №306 і №313);

на вулиці Екстер, 6 (школа №294);

а також на вулиці Будищанській, 8 (школа №320).

За словами керівника РДА, кожен пункт забезпечений персоналом — там постійно працюють соціальні менеджери, координатори та волонтери Червоного Хреста. Людям надають гаряче харчування, є термоковдри й термоси, щоб мешканці могли перечекати холод у тепліших умовах.

Відповідаючи на запитання стосовно можливої евакуації, Максим Бахматов зауважив, що вивезення великої кількості людей за межі району або міста є практично неможливим. Натомість у Деснянському районі роблять ставку на облаштування тимчасових місць для проживання безпосередньо у шкільних приміщеннях.

За його оцінкою, навчальні заклади мають достатній потенціал, щоб у разі потреби перетворитися на повноцінні пункти тривалого перебування. У школах, де щодня навчаються сотні й тисячі дітей, можна організувати проживання, нічліг та обігрів для цивільних. Загалом у районі працюють 55 шкіл і близько 60 дитячих садків,і в разі критичної ситуації це дозволить забезпечити відносну безпеку для приблизно 100 тисяч мешканців із вразливих категорій — дітей, людей похилого віку та матерів.

Раніше у КМДА запевнили, що евакуація із столиці наразі не планується, хоч перед цим ЗМІ порушували це питання та поширювали заяви місцевих чиновників.

Крім цього, у коментарі виданню "УП" мер Києві Віталій Кличко пояснив, що його попередні залики про виїзд місцевих із столиці — не прояв паніки, а а радше засобом забезпечити безпеку людей.