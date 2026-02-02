"Мене вже називали панікером": Кличко пояснив, навіщо закликав киян виїжджати з міста

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із закликом за можливості тимчасово залишати місто. Він пояснив, що не прагне нагнітати паніку, а радше намагається підготувати людей до потенційно складних сценаріїв розвитку подій.

У розмові з виданням "Українська правда" мер пояснив, що його заклик до виїзду не був проявом песимізму, а радше засобом забезпечити безпеку киян. Через свої заявив Віталій Кличко навіть отримав зауваження від прем’єр міністра України Юлії Свириденко. Зокрема, посадовиця попросила його не акцентувати увагу на песимістичних прогнозах.

"Ми повинні усвідомлювати різні варіанти подальших подій. Коли я висловив свої побоювання прем'єру Свириденко, вона попросила не бути таким песимістом. Не слід виключати найгірших сценаріїв і варто до них готуватися. Тому я публічно і закликав киян виїжджати за місто, якщо є можливість. Розраховую на розуміння та допомогу людей для того, щоб спільними зусиллями пройти складні виклики", — розповів він журналістці.

Також ведуча поцікавилася у мера, звідки той взяв точну цифру людей, які виїхали з міста. Як відомо, раніше мер зазначав, що столицю покинуло майже 600 тисяч людей. Відповідаючи на це запитання, Віталій Кличко пояснив, що дані про виїзд мешканців отримують від операторів мобільного зв’язку. Крім того, за його словами, багато людей їдуть за місто на ніч, а вдень повертаються.

Щодо політичних чуток про можливе відсторонення його чи керівника департаменту Тимура Ткаченка, Кличко наголосив, що лише кияни мають право оцінювати роботу влади на виборах. Він зазначив, що у нинішніх умовах головним пріоритетом є захист столиці та держави, а не політичні амбіції.

"Коли будуть вибори – тоді будемо говорити. Зараз мусимо вистояти, захистити незалежність і територіальну цілісність. І це ключове. Зможемо це реалізувати – будемо рухатися далі. Все інше – не більш ніж спекуляції", — пояснив він журналістці.

Кличко заявив, що Київ не можна порівнювати з іншими містами України

Також під час цього інтерв’ю Віталій Кличко зауважив, що Київ не можна порівнювати з іншими містами України, навіть з тими, що знаходяться на лінії фронту. За його словам, від початку повномасштабного вторгнення столиця була головною ціллю ворога, і масштаби атак на місто не порівняти з іншими регіонами. Небезпека помітна й в тому, що ворог часто атакує місто комбіновано, зокрема ракетами, крилатими ракетами та дронами,і значна частина ударів спрямована саме на критичну інфраструктуру.

"У Києві внаслідок обстрілів загинуло 300 людей, більше 30 дітей. Очевидно, що мета Путіна – посіяти паніку, загнати в депресію, підвищити соціальне напруження. Частково ворог досягнув мети", — пояснив посадовець.

Він зазначив, що місто готувалося до таких викликів заздалегідь. Було закуплено понад тисячу генераторів різної потужності, які забезпечують роботу критично важливих систем — водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Завдяки цим підготовчим заходам Київ увійшов у зиму з більшою потужністю електропостачання, ніж до початку повномасштабної війни.

За його словами, ефективність протиповітряної оборони також має ключове значення для захисту міста.

"Ми дуже вдячні ППО, і я не раз був на нарадах під час відбивання атак. Щоразу це складна гра в шахи. Об'єктом атак противника є не тільки критична інфраструктура, але й сама ППО, яку постійно намагаються зруйнувати. Якби вони не збивали той відсоток ракет і дронів, який збивають зараз, ми були б у ще гіршому становищі. У них складна робота, ми їм вдячні і завжди допомагаємо", — розповів політик.

Нагадаємо, що 23 січня мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців запасатися їжею, водою та ліками, а також не виключати тимчасового виїзду з міста.

Також Фокус писав, що в інтерв'ю "УП" Кличко поскаржився на тиск на місцеву владу та розпров про кримінальні провадження, які були відкриті проти комунальних підприємств столиці 9 січня.