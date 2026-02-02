Проти комунальників Києва відкрили кримінальні справи під час ліквідації обстрілів, — Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про кримінальні провадження, які були відкриті проти комунальних підприємств столиці 9 січня, у день масованої атаки по енерго- та теплоінфраструктурі. Він поскаржився на тиск на місцеву владу.

За його словами, з 2019 року проти мерії було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень. Про це Кличко сказав у інтерв'ю виданню "УП".

"Але за 1560 провадженнями 110 працівників отримали підозри. Проти 24 провадження закриті. За всіма провадженням є два рішення суду. Робиться все, щоб облити брудом і розказати, як все погано", — розповів міський голова.

При цьому він зазначив, що ця ситуація стосується не тільки Києва, але й інших міст. Кличко нагадав, що під різними приводами в Україні було відсторонено понад 300 керівників громад.

Кримінальні провадження під час ліквідації наслідків обстрілу

Міський голова Києва поскаржився, що після обстрілів місто закуповувало генератори за спрощеною процедурою для водоканалу. Однак наступного дня за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

"У розпал кризи працівники займаються тим, щоб надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах. І таких прикладів достатньо багато. Після обстрілів 9-го січня відкрите термінове кримінальне провадження щодо "Київтеплоенерго", водоканалу, інших комунальних підприємств, які працюють над усуненням наслідків обстрілів", — зазначив Кличко.

Чи підготувався водоканал Києва до зими

Кличко відповів на питання про те, чи мав столичний водоканал доступ до резервних джерел живлення. За його словами, генератори були закуплені, утім необхідно також закупити більш потужні дизельні електростанції.

Натомість усі артезіанські свердловини, джерела водопостачання "Київводоканалу" вже кілька років як оснащені генераторами, наголосив міський голова.

За словами Кличка, кримінальні провадження проти комунальників разом з невисокими зарплатами та текучкою кадрів створюють додаткові проблеми.

Чи створюють справи проти київської влади додаткові труднощі в міжнародних контрактах

Кличко прокоментував вплив справи НАБУ, операції "Чисте місто" та відкриті кримінальні провадження на перемовини з міжнародними партнерами. За його словами, він не чув про такий вплив.

Водночас міський голова наголосив, що фігуранти справ НАБУ були одразу звільнені.

За його словами, інколи бувають безпідставні звинувачення. Як приклад він назвав кримінальне провадження щодо керівника департаменту транспорту, яке стосується перекриття руху синьою гілкою метрополітену.

"У складних умовах ця ділянка будувалася за часів Януковича. Її гнали, хоча там плавуни, складні ґрунти, і експертиза показала, що є всі складові порушення умов будівництва. Триває судовий процес. Я звертаюся до судді: "Ваша честь, мене цікавить одне питання — ми зробили все, щоб не сталася надзвичайна ситуація і ніхто не загинув, не дай Боже. У чому винен посадовець? Коли це будувалося, він тут ще не працював. Коли ми отримали інформацію, що з метро є проблема, то миттєво його зупинили. Він злочин зробив, що закрив рух транспорту, чи зробив це зарано, а може запізно?" — зазначив Кличко.

За його словами, причиною є службове недбальство. Однак міський голова Києва назвав це історією, притягнутою за вуха.

Нагадаємо, 31 січня в Україні було зафіксоване масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни. Через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення у метро Києва зупинилися поїзди посеред тунелів, а у багатьох містах зникло водопостачання.

Станом на ранок 1 лютого без опалення залишалося близько 1000 будинків.

Також Володимир Зеленський доручив уряду скасувати оплату за тепло там, де його не було.