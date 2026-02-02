Против коммунальщиков Киева открыли уголовные дела во время ликвидации обстрелов, — Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал об уголовных производствах, которые были открыты против коммунальных предприятий столицы 9 января, в день массированной атаки по энерго- и теплоинфраструктуре. Он пожаловался на давление на местные власти.

По его словам, с 2019 года против мэрии было открыто более 1500 уголовных производств. Об этом Кличко сказал в интервью изданию "УП".

"Но по 1560 производствам 110 работников получили подозрения. Против 24 производства закрыты. По всем производствам есть два решения суда. Делается все, чтобы облить грязью и рассказать, как все плохо", — рассказал городской голова.

При этом он отметил, что эта ситуация касается не только Киева, но и других городов. Кличко напомнил, что под разными предлогами в Украине было отстранено более 300 руководителей общин.

Уголовные производства во время ликвидации последствий обстрелов

Городской голова Киева пожаловался, что после обстрелов город закупал генераторы по упрощенной процедуре для водоканала. Однако на следующий день по этому факту было открыто уголовное производство.

"В разгар кризиса работники занимаются тем, чтобы предоставить документы, происходят выемки, надо ходить по судам. И таких примеров достаточно много. После обстрелов 9-го января открыто срочное уголовное производство по "Киевтеплоэнерго", водоканалу, другим коммунальным предприятиям, которые работают над устранением последствий обстрелов", — отметил Кличко.

Подготовился ли водоканал Киева к зиме

Кличко ответил на вопрос о том, имел ли столичный водоканал доступ к резервным источникам питания. По его словам, генераторы были закуплены, впрочем необходимо также закупить более мощные дизельные электростанции.

Зато все артезианские скважины, источники водоснабжения "Киевводоканала" уже несколько лет как оснащены генераторами, подчеркнул городской голова.

По словам Кличко, уголовные производства против коммунальщиков вместе с невысокими зарплатами и текучкой кадров создают дополнительные проблемы.

Создают ли дела против киевской власти дополнительные трудности в международных контрактах

Кличко прокомментировал влияние дела НАБУ, операции "Чистый город" и открытые уголовные производства на переговоры с международными партнерами. По его словам, он не слышал о таком влиянии.

В то же время городской голова отметил, что фигуранты дел НАБУ были сразу уволены.

По его словам, иногда бывают безосновательные обвинения. В качестве примера он назвал уголовное производство в отношении руководителя департамента транспорта, которое касается перекрытия движения по синей ветке метрополитена.

"В сложных условиях этот участок строился во времена Януковича. Его гнали, хотя там плавуны, сложные грунты, и экспертиза показала, что есть все составляющие нарушения условий строительства. Продолжается судебный процесс. Я обращаюсь к судье: "Ваша честь, меня интересует один вопрос — мы сделали все, чтобы не произошла чрезвычайная ситуация и никто не погиб, не дай Бог. В чем виноват чиновник? Когда это строилось, он здесь еще не работал. Когда мы получили информацию, что с метро есть проблема, то мгновенно его остановили. Он преступление совершил, что закрыл движение транспорта, или сделал это рано, а может поздно?" — отметил Кличко.

По его словам, причиной является служебная халатность. Однако городской голова Киева назвал это историей, притянутой за уши.

Напомним, 31 января в Украине было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны. Из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания в метро Киева остановились поезда посреди тоннелей, а во многих городах исчезло водоснабжение.

По состоянию на утро 1 февраля без отопления оставалось около 1000 домов.

Также Владимир Зеленский поручил правительству отменить оплату за тепло там, где его не было.