Работы продолжаются: за ночь тепло вернули в 1,5 тыс. домов в Киеве, — Кличко

Коммунальщики вместе с энергетиками работали всю ночь, чтобы вернуть тепло в дома киевлян. Сейчас без теплоснабжения в городе остались еще 1000 многоэтажек.

За прошедшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины без теплоснабжения пока остаются 1000 домов, добавил он.

Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры жителей города.

Масштабный блэкаут в Украине 31 января

В субботу 31 января в Украине было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны. Из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания в метро Киева остановились поезда посреди тоннелей, а во многих городах исчезло водоснабжение.

Відео дня

Важно

Блэкаут в Украине 31 января: роль Приднестровья и возможный российский след (фото)

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев прокомментировал аварийное отключение электроэнергии в нескольких областях Украины 31 января. По его словам, причиной перебоев стал полный сбой одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Из-за этого другие атомные станции были вынуждены уменьшить нагрузку, поскольку произведенная мощность не могла быть передана дальше. Народный депутат Сергей Нагорняк предполагал, что на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов.

Вечером 31 января в "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме Украины постепенно стабилизируется. Почти все блоки атомных электростанций, которые вынужденно разгружались, уже вышли на свою номинальную мощность.

Напомним, Фокус писал, что ситуацию, которая произошла в Украине, французское издание Le Monde назвало"признаком энергетической катастрофы", которую вызвали масштабные атаки России на критическую инфраструктуру.