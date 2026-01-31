Энергосистема Украины "на грани коллапса": что могло стать причиной блэкаута, — Le Monde

Энергетическая система Украины оказалась на грани коллапса: впервые с начала войны из-за перебоев с электроснабжением остановились метро в Киеве и Харькове. Французское издание Le Monde называет это "признаком энергетической катастрофы", которую вызвали масштабные атаками России на критическую инфраструктуру.

Как сообщает французское издание Le Monde, сегодняшние проблемы с электроснабжением парализовали движение транспорта и бытовые сервисы, а также стали серьезным сигналом того, что энергетическая система страны находится на грани краха.

"Это впервые с начала войны почти четыре года назад и является еще одним признаком того, что украинская энергетическая система находится на грани коллапса из-за российских ударов", — говорится в материале.

В частности издание пишет, что массированные удары ракет и беспилотников в последние недели повредили электростанции и трансформаторы, и поэтому столичное и харьковское метро вынуждено было временно прекратить работу.

Відео дня

Люди стоят в очереди на метро в Киеве 31 января Фото: Reuters

Также Le Monde ссылаясь на заявление мэра Киева Виталия Кличко написало, что поезда не могут курсировать из-за низкого напряжения в сети, а станции метро сейчас выполняют роль укрытия для жителей. Более того, Харьковский метрополитен также подтвердил в Telegram, что движение поездов на всех линиях приостановлено из-за технических проблем.

Кроме того, 31 января из-за морозов и постоянных отключений электроэнергии, в одной из столичных школ открыли центр гуманитарной помощи, где можно согреться, получить горячую пищу, зарядить электронику и воспользоваться психологической поддержкой.

В материале Le Monde также говорится, что, по словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, одновременно вышли из строя ключевые линии электропередач, которые соединяют страну с Молдовой и Румынией. Линия 400 киловольт, обеспечивающая связь с соседними государствами, и линия 750 киловольт, объединяющая западную и центральную Украину, были выведены из эксплуатации из-за технического сбоя.

В частности, из-за этого частично пострадала и Молдова. Как сообщил министр энергетики Дорин Джунгиецу, проблему планируют устранить в течение нескольких часов.

"Он сказал, что это произошло из-за "потери линий электропередач в Украине". Это повлекло "падение частоты до 48 герц в национальной электросистеме Молдовы, сработала автоматическая система защиты сети" и их отключение, пояснил он", — отметили в публикации.

Кроме того, автор добавил, что Молдова производит собственную энергию, а также импортирует ее, преимущественно из Румынии, но также и из Украины.

Напомним, что 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях, а из-за проблем с напряжением в Киеве заметили перебои с водой и даже временную остановку метро.

Также Фокус писал, что на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов, поэтому обещания быстрого восстановления электроснабжения являются преждевременными.