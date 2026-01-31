СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Украине: нардеп не исключает кибератаку на энергосистему

В Украине зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны. В общем, на данный момент точные причины произошедшего остаются неизвестными.

Об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров Украины. По информации издания, сейчас "погашена" значительная часть энергосистемы страны. Энергетическая компания "Укрэнерго" еще не предоставила официального комментария о причинах масштабного блэкаута и сроках возобновления поставок электроэнергии.

В Украине зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны.

Кроме того, народный депутат Олег Дунда предположил, что отключение электроэнергии может быть следствием кибератаки. По его словам, похоже, что такие действия являются частью гибридной стратегии агрессора, который, в частности, обещал энергетическое перемирие, но вместо этого применяет кибератаки на критическую инфраструктуру.

Отключение электроэнергии может быть следствием кибератаки — народный депутат Олег Дунда

В комментарии Telegram-каналу "Труха Украина" глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб сообщила, что сейчас речь не идет о полном блэкауте. Она уточнила, что ситуация сложная, но локализованная: в Киеве стабилизация системы ожидается в течение 4-8 часов, в зависимости от района, а в других областях электроснабжение может восстановиться даже быстрее, поскольку отключения точечные.

В то же время Министерство энергетики Украины заявляет, что электроснабжение вернется в течение 2-3 часов.

Что могло стать причиной блэкаута

О сегодняшней ситуации в стране также высказался министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и на своей странице в Telegram объяснил, что в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ, соединяющей западную и центральную части Украины. Это вызвало каскадное отключение и срабатывание автоматических защит на подстанциях.

"Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", — добавил Шмыгаль.

Также президент Владимир Зеленский на своей странице в Telegram сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль доложили об аварийной ситуации. Он заверил, что все необходимые меры уже приняты, происходят работы по восстановлению, а главная задача — стабилизировать систему как можно быстрее.

Напомним, что 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях. Более того, из-за проблем с напряжением в Киеве сообщают о перебоях с водой и даже временной остановке метро.

Такж Фокус писал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призывает применить мощное оружие по Украине на следующей неделе, когда будут сильные морозы.