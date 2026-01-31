ЗМІ повідомляють про масштабний блекаут в Україні: нардеп не виключає кібератаку на енергосистему

В Україні зафіксоване масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни. Загалом, на даний момент точні причини події залишаються невідомими.

Про це повідомляють джерела "Економічної правди" в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів України. За інформацією видання, наразі "погашена" значна частина енергосистеми країни. Енергетична компанія "Укренерго" ще не надала офіційного коментаря щодо причин масштабного блекауту та термінів відновлення постачання електроенергії.

В Україні зафіксоване масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни. Фото: Скриншот

Крім того, народний депутат Олег Дунда припустив, що відключення електроенергії може бути наслідком кібератаки. За його словами, схоже, що такі дії є частиною гібридної стратегії агресора, який, зокрема, обіцяв енергетичне перемир’я, але замість цього застосовує кібератаки на критичну інфраструктуру.

Відключення електроенергії може бути наслідком кібератаки - народний депутат Олег Дунда Фото: Скриншот

У коментарі Telegram-каналу "Труха Україна" голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб повідомила, що зараз не йдеться про повний блекаут. Вона уточнила, що ситуація складна, але локалізована: у Києві стабілізація системи очікується протягом 4–8 годин, залежно від району, а в інших областях електропостачання може відновитися навіть швидше, оскільки відключення точкові.

Водночас Міністерство енергетики України заявляє, що електропостачання повернеться протягом 2–3 годин.

Що могло стати причиною блекауту

Про сьогоднішню ситуацію в країні також висловився міністр енергетики України Денис Шмигаль та на своїй сторінці у Telegram пояснив, що о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ, що сполучає західну та центральну частини України. Це викликало каскадне відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

"Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики Укренерго працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", — додав Шмигаль.

Також президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram повідомив, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли про аварійну ситуацію. Він запевнив, що всі необхідні заходи вже вжиті, відбуваються роботи з відновлення, а головне завдання — стабілізувати систему якнайшвидше.

Нагадаємо, що 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях. Ба більше, через проблеми з напругою у Києві повідомляють про перебої з водою та навіть тимчасову зупинку метро.

Такж Фокус писав, що спікер нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін закликає застосувати потужну зброю по Україні наступного тижня, коли будуть сильні морози.