"Зброя відплати": російська влада погрожує вдарити по Україні у розпал холодів

Російські депутати вимагають застосувати проти України потужну зброю. У Держдумі РФ хочуть використати її з наступного тижня, що збігатиметься з піком морозів.

Депутатський корпус російської Державної думи наполягає на ударах по Україні т.зв. "зброєю відплати". Про це заявив спікер нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін.

"Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї — "зброї відплати", — підкреслив Володін, не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

Також, за його словами, обранці наголошують на досягненні цілей т.зв. "спеціальної військової операції", як у Росії називають війну проти України.

Володін зазначив, що "нові проблеми для українців" будуть створені з наступного тижня, тобто у лютому.

Варто зазначити, що представник російської влади погрожує новими ударами по Україні якраз під час великих морозів, пік яких припаде на 3-4 лютого. Синоптики прогнозують, що у північній частині України, Полтавській та Харківській областях температура опуститься до -30 градусів, а на решті території вночі очікують від 21 до 27 градусів з позначкою "мінус".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста протягом тижня. Той, за його словами, нібито пристав до цієї пропозиції.

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня росіяни атакували енергетичний об'єкт в Одесі. Енергетики зауважують, що на його ремонт піде багато часу, оскільки "руйнування колосальні".