Морози "червоного рівня": коли і де в Україні буде мінус 30

Пік морозів очікується 3-4 лютого. У північних, Полтавській та Харківській областях температура може опуститись до -30 градусів. А на дорогах очікують ожеледицю.

На Україну сунуть екстремальні морози через те, що над нашою країною зіткнулися теплий балканський циклон та потужний скандинавський антициклон. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів "РБК-Україна", коли і де буде дуже холодно.

За його словами, саме "боротьба" теплого циклону, який рухається з півдня Балкан через Чорне море і Крим на Приазов'я, та потужного антициклону із Скандинавії, який суне в південному напрямку, зумовить різке похолодання.

Погоду в України визначає "боротьба" циклону та антициклону

"У північно-західних і більшості північних областей очікуємо сьогодні місцями на невеликий сніг та зниження температури протягом доби до 7-12 градусів морозу. На півдні та південному сходу країни в нас дощить. В Одеській і Миколаївській областях – місцями очікуємо на значний дощ", - розповів синоптик.

Щодо інших областей, то випадатиме помірний мокрий сніг та дощ. У центральних і Харківській областях – утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів впродовж доби сягатимуть 0-5 градусів морозу.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, формуватиметься новий шар ожеледиці.

А на найближчі кілька днів синоптики прогнозують різноманітну погоду. Як по території, так і по датах.

31 січня територія України залишатиметься ареною боротьби між циклоном та антициклоном. Це зумовить у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях погоду без опадів, з помірним морозом.

На решті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючи сніг. На південному сході країни – з дощем.

У південних і Дніпропетровській областях утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.

Найхолодніше в суботу, 31 січня, буде у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях — температура вночі знизиться до 12-17 градусів. Удень будет 9-14 градусів морозу.

Лише на Закарпатті, за рахунок впливу гір (як захисного бар'єру від холодного північного повітря) значення температури протягом доби будуть близько нуля градусів.

У всіх інших областях температура вночі та вдень коливатиметься в межах 5-10 градусів морозу.

На Приазов'ї, у Луганській області та у Криму буде тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

1 лютого синоптики очікують холодну погоду з температурою вночі 20-25 градусів морозу. Вдень -13-18.

У південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі до -17, вдень 8-13 градусів морозу.

У Криму та на Закарпатті протягом доби 0-8 градусів морозу.

"І вже в понеділок, 2 лютого, по території України ми очікуємо на подальше посилення морозів на 2-6 градусів", - повідомив Іван Семиліт.

Пік холоду в Україні — коли очікувати

Найнижчі значення температури синоптики очікують 3-4 лютого.

3 лютого дуже холодна погода буде з температурою вночі мінус 21-27 градусів.

У північній частині України, Полтавській та Харківській областях – місцями до -30.

"Це є третім рівнем небезпечності – надзвичайний мороз. Червоний рівень. У денні години ми очікуємо -14-20 градусів", - повідомив він про пік холоду.

На Прикарпатті та у південних областях -14-20 градусів. Місцями до -23. Тоді, як вдень – 7-13 градусів морозу.

4 лютого вночі 16-22 градуси морозу, місцями до -25. У денні години -7-13.

На півдні країни та Прикарпатті буде трішки тепліше, -10-16. Вдень -1-7.

На Закарпатті -2-7, вдень – до +5.

Температура буде підніматись, починаючи з 5 лютого вночі. Морози будуть трішки слабшати.

Впродовж 6-9 лютого очікуємо підвищення температури на 3-6 градусів.

Але синоптик повідомив, що це орієнтовний прогноз, який буде надалі уточнюватись.

Нагадаємо, через складні погодні умови 30 січня у низці регіонів на дорогах державного значення в Україні вводять обмеження на рух вантажних і великогабаритних транспортних засобів. Зокрема, такі заходи вже вжито в Сумській області.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погоди та сильні морози, що наближаються.