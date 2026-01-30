Через негоду в Україні почали обмежувати рух на дорогах: про які напрямки йдеться

30 січня у низці регіонів спостерігаються складні погодні умови, включно з дощем, який унаслідок поступового похолодання замерзає, провокуючи сильну ожеледицю.

Через це на дорогах державного значення в Україні вводять обмеження на рух вантажних і великогабаритних транспортних засобів. Зокрема, такі заходи вже вжито в Сумській області, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де діють обмеження:

Н-07 Київ — Суми — Юнаківка: км 230 +347 — км 296 +280 (с. Недригайлів — м. Суми)

Н-12 Суми — Полтава: км 10 +809 — км 73 +690 (м. Суми — м. Охтирка)

Н-12-1 Об'їзд м. Суми. Суми: км 0+000 — км 19+045

Водіїв закликають зважати на погодні умови та стан доріг, плануючи маршрут заздалегідь, дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульних, а також бути уважними та обережними за кермом.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погоди та сильні морози, що наближаються. Місцями температура повітря опуститься до -30 , а найхолоднішими днями будуть 1-3 лютого.

