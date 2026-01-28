Небезпечне видовище: в Україні через різке потепління почався льодохід на річках (відео)

Потепління на Закарпатті спровокувало льодохід на кількох річках, а також обвали снігу на гірських перевалах. Людей попереджають про можливу небезпеку.

Кадри льодоходу, який триває вже кілька днів, публікують місцеві пабліки. Також відео, зняте на річці Боржава в селі Довге Хустського району, показав журналіст Віталій Глагола.

"Через різке потепління і дощову погоду на Боржаві пішла крига, або як називають льодохід місцеві жителі — "толлаш/турлаш", — пише він.

Автор констатує, що видовище це хоч і красиве, але небезпечне.

"Через льодохід можливі різкі підйоми рівня води та руйнування берегів. У місцях, де русло звужується, можуть утворитися льодові затори. Наближатися до берегів річки небезпечно", — ідеться в публікації.

На річках Тиса і Латориця біля Чопа та в нижній течії Боржави біля села Великі Ремети синоптики прогнозують руйнування кригового покриву, льодохід, не виключають утворення заторів льоду з можливими різкими підвищеннями рівнів води в межах русел річок.

Відео дня

У Жденіївській громаді Мукачівського району через льодохід утворився затор на річці біля газової труби та тимчасової переправи. Голова громади громади Василь Култан повідомив, що лід поступово спускають по два-три метри, вода пройшла, ситуація під контролем, проїзд нормальний.

Зі свого боку Укргідрометцентр попереджав, що 27-28 січня на річках Закарпатської області внаслідок льодоходу очікується подальше коливання рівнів води в межах 0,3-1,5 м, без загрози виходу з берегів.

Окрім льодоходів, через різке потепління та опади у вигляді дощу й мокрого снігу на Ужецькому, Яблунецькому, Латирському перевалах, а також на перевалах Абранка і Торунь існує підвищений ризик сходження лавин і снігових мас на проїжджу частину. Водіїв попереджають про ожеледицю та погану видимість, а також просять бути обережними на проблемних ділянках дороги.

Нагадаємо, в Одесі через ожеледицю деякі жителі пересувалися на ковзанах.

Також повідомлялося, що через ожеледицю на Закарпатті перекинувся автобус із дітьми.