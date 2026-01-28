Опасное зрелище: в Украине из-за резкого потепления начался ледоход на реках (видео)

Потепление на Закарпатье спровоцировало ледоход на нескольких реках, а также обвалы снега на горных перевалах. Людей предупреждают о возможной опасности.

Кадры ледохода, который продолжается уже несколько дней, публикуют местные паблики. Также видео, снятое на реке Боржава в селе Долгое Хустского района, показал журналист Виталий Глагола.

"Из-за резкого потепления и дождливой погоды на Боржаве пошел лед, или как называют ледоход местные жители – "толлаш/турлаш", – пишет он.

Автор констатирует, что зрелище это хоть и красивое, но опасное.

"Из-за ледохода возможны резкие подъемы уровня воды и разрушение берегов. В местах, где русло сужается, могут образоваться ледовые пробки. Приближаться к берегам реки небезопасно", – говорится в публикации.

На реках Тиса и Латорица возле Чопа и в нижнем течении Боржавы возле села Большие Реметы синоптики прогнозируют разрушение ледового покрова, ледоход, не исключают образования пробок льда с возможными резкими повышениями уровней воды в пределах русел рек.

Відео дня

В Жденеевской общине Мукачевского района из-за ледохода образовалась пробка на реке возле газовой трубы и временной переправы. Голова общины общества Василий Култан сообщил, что лед постепенно спускают по два-три метра, вода прошла, ситуация под контролем, проезд нормальный.

В свою очередь Укргидрометцентр предупреждал, что 27-28 января на реках Закарпатской области вследствие ледохода ожидается дальнейшее колебание уровней воды в пределах 0,3-1,5 м, без угрозы выхода за берега.

Кроме ледоходов, из-за резкого потепления и осадков в виде дождя и мокрого снега на Ужецком, Яблунецком, Латирском перевалах, а также на перевалах Абранка и Торунь существует повышенный риск схода лавин и снежных масс на проезжую часть. Водителей предупреждают о гололеде и плохой видимости, а также просят быть осторожными на проблемных участках дороги.

Напомним, в Одессе из-за гололеда некоторые жители передвигались на коньках.

Также сообщалось, что из-за гололеда на Закарпатье перевернулся автобус с детьми.