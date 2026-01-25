Ехали из Киева на отдых: на Закарпатье перевернулся автобус с детьми, есть травмированные (фото)

В воскресенье утром, 25 января, в Ужгородском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали несовершеннолетние, которые ехали на отдых в Карпаты.

Вызов на ДТП, которое произошло на отрезке дороги между населенными пунктами Перечин и Заречово, на линию "103" поступил в 8:36. Об этом информирует местный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики получили информацию о переворачивании пассажирского микроавтобуса, в котором находились дети. На месте происшествия было установлено, что в аварии пострадали шестеро детей в возрасте от 8 до 14 лет и одна женщина.

На месте аварии Фото: из открытых источников

Один мальчик с травмами средней степени тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Другие участники инцидента доставлены в медицинские учреждения Ужгорода для дополнительного обследования.

Угрозы жизни пациентов нет, их состояние стабильное, говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Журналист Виталий Глагола уточняет, что микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с трассы и перевернулся на бок из-за гололеда. В транспортном средстве находились дети, ехавшие из Киева в Карпаты на отдых вместе со взрослыми, которые их сопровождали.

Ситуация на дорогах Закарпатья

Утром 25 января на дорогах большей части Закарпатья прогнозировалась гололедица, уровень опасности I (желтый). Об этом накануне предупреждали в региональном ГУ ГСЧС.

Водителям чрезвычайники рекомендовали не спешить, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию на скользких дорогах.

Напомним, 28 декабря между селами Раков и Надиев Калушского района Ивано-Франковской области рейсовый пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб один человек, еще девять, в том числе ребенок, были госпитализированы.

Также Фокус писал об аварии, которая произошла утром 17 января во Львовской области. Международный рейсовый автобус сообщением "Вена-Киев" наехал на металлический отбойник, а затем врезался в дерево.