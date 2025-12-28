На Прикарпатье перевернулся автобус с людьми: есть погибший и много раненых (видео)

28 декабря между селами Раков и Надиив Калушского района Ивано-Франковской области рейсовый пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за сложных погодных условий, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По предварительным данным, погиб один человек, еще девять, в том числе ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Все пассажиры эвакуированы.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Онищук выразила соболезнование семье погибшего и призвала водителей быть осторожными на дорогах, учитывая погодные условия.

По информации спасателей, на момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров и два водителя. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 18 пассажиров и их багаж. Водители и пострадавшие люди самостоятельно отправились к местам проживания.

Відео дня

О сложных погодных условиях в Прикарпатье власти предупреждали еще утром. По данным Ивано-Франковской ОВА, в ночь с 27 на 28 декабря из-за сильных порывов ветра и снегопада в области зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. 15 населенных пунктов оказались обесточены полностью, еще 26 — частично.

По прогнозам синоптиков, сегодня погодные условия еще сложнее: снегопады, сильный ветер с порывами до 25–30 м/с, метели и гололедица на дорогах.

Также из-за непогоды оказались без света остались 28 населенных пунктов в Ровенской области.

Напомним, 26 декабря в Киеве на Виноградаре прогремел взрыв в автобусе.

Также сообщалось, что синоптик рассказала, когда в Украине ожидать "настоящую" зиму.