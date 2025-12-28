На Прикарпатті перекинувся автобус із людьми: є загиблий і багато поранених (відео)

28 грудня між селами Раків і Надіїв Калуського району Івано-Франківської області рейсовий пасажирський автобус з'їхав у кювет і перекинувся.

Дорожньо-транспортна пригода сталася через складні погодні умови, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще дев'ятеро, зокрема дитина, дістали травми і були госпіталізовані. Усіх пасажирів евакуйовано.

Зараз обставини події з'ясовують.

Оніщук висловила співчуття родині загиблого і закликала водіїв бути обережними на дорогах з огляду на погодні умови.

За інформацією рятувальників, на момент аварії в салоні автобуса перебувало 30 пасажирів і два водії. Співробітники ДСНС евакуювали 18 пасажирів та їхній багаж. Водії та постраждалі люди самостійно вирушили до місць проживання.

Про складні погодні умови на Прикарпатті влада попереджала ще вранці. За даними Івано-Франківської ОВА, у ніч із 27 на 28 грудня через сильні пориви вітру та снігопад в області зафіксовано аварійні відключення електропостачання. 15 населених пунктів виявилися знеструмленими повністю, ще 26 — частково.

За прогнозами синоптиків, сьогодні погодні умови ще складніші: снігопади, сильний вітер із поривами до 25-30 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Також через негоду без світла залишилися 28 населених пунктів у Рівненській області.

