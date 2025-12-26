Взрыв в Киеве: на Виноградаре во время движения сдетонировал автобус, подробности (видео)

В Киеве в одном из районов произошел мощный взрыв, который вызвал значительный резонанс среди местных жителей. Правоохранительные органы уже работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщают местные телеграм-каналы, громкий взрыв был зафиксирован в Подольском районе столицы. По предварительной информации из неофициальных источников, чрезвычайное происшествие произошло вблизи рынка на жилом массиве Виноградарь, где, вероятно, взорвался пассажирский автобус маршрута №103.

В полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что сейчас идет проверка всех версий происшествия. На место оперативно прибыли наряды полиции, взрывотехнические службы, а также представители других экстренных подразделений, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые следственные действия.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Официальные службы пока не предоставляют детальных комментариев.

