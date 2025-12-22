Повторный потоп в Киеве: столичная улица снова ушла под воду (видео)

В Киеве на бульваре Верховной Рады прорвало трубу, из-за чего улицу и прилегающие дворы залило водой. Потоп охватил значительную часть дороги и тротуаров, создав серьезные неудобства для прохожих.

Как сообщают местные телеграм-каналы, сильное течение воды превратило бульвар в настоящую реку. На видео видно, что вода распространилась по дороге и тротуарам, заставляя людей искать обходные пути.

По предварительной информации, авария произошла из-за прорыва водопроводной трубы. Стоит отметить, что подобный инцидент на этом участке случился всего несколько дней назад.

Сейчас Киевская городская государственная администрация и "Киевводоканал" не предоставили официальных комментариев относительно события и мер по ликвидации последствий.

Потоп на бульваре Верховной Рады 17 декабря: что об этом известно

Напомним, что 17 декабря на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева произошел масштабный потоп из-за прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 60 см. Улицу и прилегающие территории затопило настолько, что движение транспорта и передвижение пешеходов были значительно затруднены.

Відео дня

По сообщению Киевской городской государственной администрации, на ликвидации последствий аварии работали аварийные бригады "Киевводоканала" и специалисты дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района. При этом общественный транспорт продолжал курсировать по привычным маршрутам без изменений.

Видео с места происшествия, которое распространили местные телеграм-каналы, показывало, что автомобили буквально двигались в воде, а часть транспорта, включая кареты скорой помощи, оказалась в затопленных участках. Из-за аварии также снизилось давление водоснабжения в сетях левобережной части Киева, уточнили в мэрии.

Стоит отметить, что 29 октября в Оболонском районе Киева на улице Скляренко, 9, произошел масштабный прорыв теплотрассы. Авария случилась рядом с дорогой, покрытие которой недавно восстановили коммунальные службы.

Также Фокус писал, что в Киеве 30 июля в результате непогоды возник транспортный коллапс. Тогда сильный дождь затопил улицы столицы, в соцсетях публикуют кадры, на которых машины "плывут" по дорогам.