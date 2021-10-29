В Киеве из-за аварии на теплотрассе из-под земли забил огромный фонтан горячей воды (видео)

Прорыв трубы, введенной в эксплуатацию еще в 1974 году, привел к затруднению видимости на проезжей части, в небо поднялись большие клубы пара.

В Оболонском районе Киева на улице Скляренко, 9, в пятницу, 29 октября, образовался масштабный прорыв теплотрассы. При этом авария случилась рядом с дорогой, покрытие которой недавно обновили коммунальщики. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев оперативный".

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На видео с места происшествия можно увидеть, как из-под земли фонтанирует поток горячей воды, а в небо поднимаются большие клубы пара, затрудняя видимость на проезжей части.

[ + – ] Видео прорыва теплотрассы

По словам автора публикации, на момент съемки на месте прорыва не были замечены работники коммунальных служб. Тем временем "Киевтеплоэнерго" уже сообщило на своем сайте, что повреждения на трубопроводе были локализованы, сейчас проводятся ремонтные работы, которые планируется завершить до конца текущего дня. Также представители предприятия предупредили, что из-за аварии приостановлено теплоснабжение примерно двух жилых домов.

Компания также отметила, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию еще в 1974 году.

"На сегодняшний день 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене", — заявили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, подобный инцидент произошел в Киеве в мае этого года. Тогда прорыв трубы случился возле библиотеки Вернадского.

Также Фокус писал о том, как в столице прорвало трубопровод, который был проложен еще во времена правления Сталина.