У Києві через аварію на теплотрасі з-під землі забив величезний фонтан гарячої води (відео)

Прорив труби, введеної в експлуатацію ще в 1974 році, спричинив ускладнення видимості на проїжджій частині, у небо піднялися великі клуби пари.

В Оболонському районі Києва на вулиці Скляренка, 9, у п'ятницю, 29 жовтня, утворився масштабний прорив теплотраси. При цьому аварія сталася поряд із дорогою, покриття якої нещодавно оновили комунальники. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ оперативний".

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На відео з місця події можна побачити, як з-під землі фонтанує потік гарячої води, а в небо піднімаються великі клуби пари, ускладнюючи видимість проїжджої частини.

[ + – ] Відео прориву теплотраси

За словами автора публікації, на момент зйомки на місці прориву не було помічено працівників комунальних служб. Тим часом, "Київтеплоенерго" вже повідомило на своєму сайті, що пошкодження на трубопроводі були локалізовані, зараз проводяться ремонтні роботи, які планується завершити до кінця поточного дня. Також представники підприємства попередили, що через аварію призупинено теплопостачання приблизно двох житлових будинків.

Компанія також зазначила, що пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію ще в 1974 році.

"На сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни", — заявили в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, подібний інцидент стався в Києві у травні цього року. Тоді прорив труби стався біля бібліотеки Вернадського.

Також Фокус писав про те, як у столиці прорвало трубопровід, який було прокладено ще за правління Сталіна.