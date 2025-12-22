Повторний потоп у Києві: столична вулиця знову пішла під воду (відео)

У Києві на бульварі Верховної Ради прорвало трубу, через що вулицю та прилеглі двори залило водою. Потоп охопив значну частину дороги та тротуарів, створивши серйозні незручності для перехожих.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, сильна течія води перетворила бульвар на справжню річку. На відео видно, що вода поширилася по дорозі та тротуарах, змушуючи людей шукати обхідні шляхи.

За попередньою інформацією, аварія сталася через прорив водопровідної труби. Варто зазначити, що подібний інцидент на цій ділянці трапився всього кілька днів тому.

Наразі Київська міська державна адміністрація та "Київводоканал" не надали офіційних коментарів щодо події та заходів для ліквідації наслідків.

Потоп на бульварі Верховної Ради 17 грудня: що про це відомо

Нагадаємо, що 17 грудня на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі Києва стався масштабний потоп через прорив труби холодного водопостачання діаметром 60 см. Вулицю та прилеглі території затопило настільки, що рух транспорту та пересування пішоходів були значно ускладнені.

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, на ліквідації наслідків аварії працювали аварійні бригади "Київводоканалу" та фахівці дорожньо-експлуатаційного управління Дніпровського району. При цьому громадський транспорт продовжував курсувати за звичними маршрутами без змін.

Відео з місця події, яке поширили місцеві телеграм-канали, показувало, що автомобілі буквально рухалися у воді, а частина транспорту, включно з каретами швидкої допомоги, опинилася у затоплених ділянках. Через аварію також знизився тиск водопостачання в мережах лівобережної частини Києва, уточнили у мерії.

Варто зазначити, що 29 жовтня в Оболонському районі Києва на вулиці Скляренка, 9, стався масштабний прорив теплотраси. Аварія трапилася поруч із дорогою, покриття якої нещодавно відновили комунальні служби.

Також Фокус писав, що у Києві 30 липня внаслідок негоди спричинився транспортний колапс. Тоді сильний дощ затопив вулиці столиці, в соцмережах публікують кадри, на яких автівки "пливуть" дорогами.